San Lorenzo: tres perros atacaron a una mujer y le comieron parte de una pierna

"Yo venía del colegio de mi nena y había una perra en la vereda de enfrente y yo pensé que la iban a morder, no pensé que me iban a atacar a mí", recordó la mujer en diálogo con Canal 7 Noticias. A esto agregó: "Los perros me rodearon, los tres perros se me tiraron encima. El más grande me quiso morder la cara, yo me cubrí con la mano".

Los animales le mordieron los brazos, piernas, cadera y alcanzaron a lastarle las manos mientras ella intentaba cubrirse la cabeza y el rostro. Desesperada comenzó a pedir ayuda a los automovilistas que pasaban, pero nadie se detuvo hasta que llegó un vecino. "El hombre me cubrió para que los perros no me siguieran mordiendo y empezó a gritar para pedirle al dueño que por favor los metiera adentro. El tipo no salió ni nada, ni siquiera me preguntó como estaba", dijo Jésica.

perro ataque san lorenzo.jpg La víctima compartió una foto de los perros que la atacaron. (Foto: Facebook Jésica Palavecino)

Una vez que lograron sacarle a los animales de encima, llamaron a una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que arribó al lugar a los pocos minutos, al ver el estado de las heridas decidieron su traslado al hospital para realizarle las curaciones pertinentes. "Los perros se comieron un pedazo de carne que me arrancaron de una pierna mientras yo estaba tirada. En la pierna izquierda tengo 25 puntos porque la herida es de 15 centímetros de largo y 7 centímetros de profundidad", detalló.

Una vez que le dieron el alta médica, Jésica se acercó a la Comisaría 16 a realizar la denuncia. "Hay varias denuncias en la Municipalidad, en Zoonosis, pero no pasa nada. Yo también denuncié. El viernes fui a ver a mi papá, me lo crucé al tipo con los perros, primero no me habían reconocido, pero cuando los perros me volvieron a ver me quisieron atacar otra vez", rememoró.

Cómo se debe actuar ante un hecho de estas características

Desde la municipalidad indicaron si es un animal muerde a una persona en la calle, en primer lugar se debe ir a un centro de salud para ser atendido y pedir un certificado. Posteriormente, el damnificado tiene que acercarse a hacer la denuncia policial y con esa denuncia en mano llamar al 147, para que ese reclamo llegue al área de Bienestar animal de la Municipalidad.

control canino zoonosis.jpg Los vecinos aseguran que hay denuncias en el área de Zoonosis.

Una vez que se completen estos pasos desde Zoonosis van a ir a buscar al animal en cuestión. En caso de que tenga dueño, se le pide al cuidador que haga el control antirrábico y además se le aplica la multa correspondiente.