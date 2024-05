Video: vecinos de Plottier preocupados por perros que mataron un caniche

El hecho ocurrió días atrás y la alarma sonó nuevamente este martes cuando estos mismos perros atacaron a otra mascota del barrio. Rapiman confirmó que estuvo toda la mañana en diferentes llamadas con la dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Plottier donde esperaba conseguir una respuesta ante el problema que están atravesando como sector.

ataque perros plottier (Captura Video)

"Me dijeron que hoy no podían acercarse hasta el barrio y me recomendaron que hagamos la denuncia ante la Fiscalía", relató la vecinalista, quien aseguró que hay mucho miedo entre los vecinos.

Temen por los "perros asesinos"

La presidenta de la comisión vecinal aseguró que "la situación de abandono" de estos perros no es nueva y que ya hace un tiempo atrás los había visto "comerse otro perro en la plaza". "Eso pasó el año pasado y lo que no sabía en ese momento es si los animales lo habían matado o lo encontraron muerto. Ahora ya sabemos que matan para comer", relató con preocupación la mujer.

Rapiman contó que la vecina dueña del caniche había compartido en el grupo de Whatsapp del barrio que su perro había desaparecido, y que días más tarde, luego de buscarlo por todos lados, compartió el video de sus cámaras de seguridad que registraron el ataque.

"Todos sabemos cuál es la casa donde viven esos perros. Todos sabemos cuáles son sus dueños, pero incluso en Zoonosis ya nos dijeron que esas personas son violentas y que ya hubo otros problemas anteriores", contó.

Ante esta dificultad es que los vecinos piden la intervención de quien corresponde, ya que temen una tragedia. "Estos perros tienen una salida directo a la plaza del barrio. Allí juegan los niños, usan los juegos, hacen deporte. Estos perros están acostumbrados a matar", exclamó la presidenta de la comisión vecinal.

Multa por perros sueltos

Una de las soluciones que le esbozaron a Rapiman desde Zoonosis fue multar a los dueños de los perros agresivos y también a la dueña del caniche, ambos por tenerlos sueltos. "La dueña del caniche dijo que si es esa la solución que lo hagan, pero que hagan algo", aseguró.

"¿Qué va a pasar cuando el perro no tenga otro perro para matar y los chicos estén en la plaza? ¿Vamos a esperar que ataquen a un chico?", se lamentó la mujer.

Los vecinos reclaman responsabilidad a la hora de tener mascotas y destacaron que hay ordenanzas vigentes que obliga a los dueños de animales a resguardarlos dentro de sus terrenos.

El miércoles desde la comisión vecinal vana presentar la nota formal ante la Municipalidad pero esperan una solución concreta y rápida para no tener que lamentar más muertes.