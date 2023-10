Santiago Romero: un apasionado de la música desde los 2 años

Baterista- Santiago Romero (1).JPG Santiago Romero, un amante de la música. Maria Isabel Sanchez

Su mamá contó a LMNeuquén que Santi escucha música desde que estaba en su panza, y que de bebé no lo podían sacar de frente de la computadora donde se pasaba horas escuchando videos de música de Nirvana, Queen y otros tantos grupos que sonaban y suenan en su casa de Neuquén capital.

"La primera vez que se subió a una batería tenía 2 años. Y desde entonces nunca paró de tocarla. No sé cómo lo hace pero lo hace", aseguró Leiva, con orgullo al hablar de su único hijo.

Aquella batería de su abuelo le quedaba grande, así que si bien Santi la siguió tocando sus papás se pusieron en campaña y lograron comprarle su primera batería, de tamaño ideal para un niño de sus escasos 3 años. "Yo creo que Santi nació músico", advirtió la mujer.

Santiago Romero, baterista desde la cuna. Santiago Romero, baterista desde la cuna. Gentileza.

El pequeño músico hizo sus primeras presentaciones en público a sus 4 años. Para eso se apoyó en su familia, así que en su primer grupo musical él tocaba la batería, su mamá el bajo y su papá la guitarra. Luego de ensayar la familia salió a presentarse en bares y centros culturales del Alto Valle y también aprovecharon para ser una especie de teloneros de la banda de jazz fusión que tenía su papá. "Santi Nirvana" fue el nombre de la primera banda de este niño.

Ya con unas cuantas presentaciones en vivo y muchos aplausos de por medio, a la mamá de Santi se le ocurrió subir a sus redes sociales un video en donde se veía la actuación de su hijo en un show en vivo.

Ese video lo vieron muchas personas, pero al que más cautivó fue a Jorge Contreras, quien por ese entonces era el profesor de batería de la Banda Infanto Juvenil que dirige el maestro Pablo Sobrino. "Él fue el que me insistió para que lo llevemos a la banda y lo invitó a sumarse. Arranca finalmente ahí a sus 6 años, casi 7", precisó.

Santiago Romero, tocando con su papá y mamá. Gentileza.

"Al año Santi se queda sin profesor y se tiene que hacer cargo solo, a los 8 años estaba detrás de la batería de la Banda Infanto Juvenil solo, y el director fue el que le dio esa confianza porque veía que Santi podía", recordó.

La mamá de este joven músico neuquino dijo que ese año fue muy especial para Santi ya que estuvo lleno de música, muchos conciertos en el Cine Teatro Español y hasta un cierre del año con una inolvidable presentación en el auditorio de Casa de Gobierno.

Santi sigue aprendiendo todos los días en esta formación provincial, también integra la Banda Fina de la Asociación Española y aspira a ingresar a la Escuela de Música de Neuquén.

Baterista- Santiago Romero (3).JPG Maria Isabel Sanchez

Música para enamorar

"Con la música me llevo muy bien, me gusta escuchar música de todo tipo y aprendo bastante rápido. Realmente es algo que me apasiona. Me interesa mucho estudiar y paso muchas horas practicando", contó a LMN Santiago.

El niño que hoy ya es un adolescente de 13 años que cursa primer año en el CPEM 53, describió que siente que en toda su vida está marcada por la música. "Lo que más me gusta tocar es rock y metal, me gusta Nirvana y Led Zeppelin, sino también algo más pop", expresó.

Baterista- Santiago Romero (2).JPG Maria Isabel Sanchez

Actualmente sigue aprendiendo con el profesor Juan Mega de la Banda Infanto Juvenil y también formó una banda: "Astropolitanos", compuesto por él y tres amigas.

"Todavía no nos presentamos en público pero tenemos ganas de tocar, ensayamos bastante. Y hacemos de todo tipo de música, rock, pop", contó el músico quien también dijo que siempre va a seguir en la Banda ya que ahí se siente muy "cómodo".

El estudiante, con todo por delante, sueña con tocar en una banda grande, que haga sus presentaciones en estadios y que eso lo convierta en famoso. Por ahora sigue ocupando sus tardes en la batería de su casa donde es realmente feliz.