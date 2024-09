Santiago vende budines en la calle y sueña con ser el Dibu Martínez

Santiago vende budines (1).jpg

Como era de esperarse rápidamente, la publicación se empezó a viralizar y a cosechar mensajes llenos de optimismo y esperanza. “Siento una profunda admiración por mi hijo”, contó María Luján Ahargo en contacto con LMNeuquén. Ella es la orgullosa mamá de “Santi”. Agregó que “es admirable la voluntad que tiene. Cuando se pone un objetivo le pone mucha garra y no pierde el foco. Es admirable aún por su corta edad”.

Predicar el ejemplo

La familia del pequeño futbolista está compuesta por su mamá María Luján, su papá Eduardo Felipe García y Victoria, una hermanita de casi 3 años. Su espíritu emprendedor y aguerrido viene de familia y en ese sentido sus padres siempre han tratado de inculcarle valores desde el seno del hogar y desde el mérito de sus propias historias personales. De sus 11 años de edad, “Santi” lleva 10 viviendo en la provincia del Neuquén, primero en la ciudad de Neuquén y actualmente en Plottier. Sus padres son oriundos de la provincia de Buenos Aires.

El futuro Dibu Martínez nació en San Nicolás de los Arroyos, un 16 de enero de 2013. Es alumno de sexto C de la Escuela 46. Además, asiste dos veces por semana a clases particulares de contenidos escolares para reforzar lo que ve en el colegio y los días miércoles asiste a “AulaRobot”, que es un taller de robótica en Neuquén.

Sobre la actitud de su hijo de salir a vender a la calle, María Luján sostuvo que “hoy por hoy creo que hay mucho miedo de que a los chicos les pase algo con todo lo que está sucediendo, pero nosotros dentro de lo que se puede queremos que él vaya sabiendo cómo es la vida y bueno entonces por eso permitimos estas cosas, que él las haga, si él quiere hacerlo”. En este sentido, aclaró que la idea salió enteramente de su hijo con la intención de tener su “propio dinero” para sus gastos.

“Somos una familia de clase media. No es que nosotros lo mandamos a vender ni nada. No es que nos falta un plato de comida gracias a Dios ni un techo. No nos sobra, pero no nos falta nada tampoco”, contó María Luján. Siguió diciendo que “mi hijo sabe que su papá la carrera universitaria en Bahía Blanca la hizo con ayuda de becas y que mis hermanos y yo en Monte Hermoso de muy chicos trabajábamos atendiendo un kiosco y después en la temporada vendíamos diarios”. Sobre esto último indicó que “él como que fue escuchando esas historias y siempre nos decía que quería tener su plata y nosotros decidimos acompañarlo con la condición de que no descuidara el tema de los estudios. Le damos esa libertad, pero también teniendo los recaudos suficientes que no se vaya lejos. Nosotros vivimos en el barrio Don Lukacs”.

La carrera deportiva de “Santi”

Santiago desde muy chico tuvo muchas inquietudes deportivas. Siempre fue muy activo. De esta manera incursionó en natación y karate. Cuando su familia se asentó en Plottier se involucró en el club de fútbol, eligiendo esta especialidad por sobre el básquet. Aquí comenzó a desplegar sus cualidades en distintas posiciones, por lo cual rotó en varios puestos hasta que se empezó a inclinar por la portería. Más aún, con el furor del Mundial de Qatar y las hazañas del Dibu Martínez que después se repitieron en la Copa América terminaron por convencer a “Santi” de que quería vivir el fútbol debajo de los tres palos. Es así que con el tiempo cambia de club y se inscribe en el PIAP.

Santiago, arquero que vende budines

“Cuando inició sus prácticas de fútbol jugaba en el campo y no sabía que quería estar en la posición de arquero y con esto del mundial surgió el fanatismo por Martínez y allí se terminó de afianzar su decisión”, contó la mamá.

Más adelante relató que este año en Plottier habilitaron una Escuela Oficial de River, equipo del cual es hincha como su padre, por lo que decidió cambiarse al nuevo club. Aquí su profesor es Marcelo Pérez. “Martes, jueves y viernes tiene entrenamiento en el Predio Los Gallegos sobre Ruta 22, donde funciona actualmente la Escuelita Oficial de River”, indicó Luján. A continuación resaltó que “los días sábados juega en la LIPADE. Generalmente, los encuentros son en Neuquén y los domingos lo están convocando para la LIFUNE”.

Así es la historia de “Santi” el niño que no se pierde ningún entrenamiento. Y en bicicleta se maneja para ir al club, para ir a comprar los insumos, para hacer los budines y para ir a venderlos a la calle. Y así también en bicicleta va en búsqueda de su sueño de llegar algún día al fútbol de primera división. Todo es posible.