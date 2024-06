Se compró una combi en pandemia, se fue de aventura y crea mapas de las leyendas de la Patagonia

Su nombre de fantasía es Capitán Mapamundi y su mayor habilidad es poblar mapas patagónicos de monstruos y seres de leyendas , que dibuja a mano alzada y colorea de manera extraordinaria con su paleta de acuarelas. Eso no es todo, sus creaciones son fruto de la recopilación, de un viaje de oeste a este por la geografía de la provincia de Río Negro, en la que registró los testimonios de cientos de vecinos y pobladores que le confiaron sus vivencias con situaciones sobrenaturales.

“La cartografía siempre me gustó, desde chico el mejor libro para mí, era un atlas que teníamos en casa con mapas que contenían muchísimos detalles. Así que empecé a hacer mapas de libros que me gustaban como 'El Señor de los Anillos', los 'mapas de tesoro' de objetos que escondíamos en la plaza. En el secundario mis compañeros me pedían todo el tiempo que los ayudara a dibujar los mapas escolares", dijo a LMNeuquén y agregó que para él los mapas son como un modelo mental en el que se pueden expresar ideas o vivencias.

"El mapa de 'Monstruos y Seres de Leyendas de Río Negro' es la manera en la que yo viví y recorrí esta provincia. Es como ver con la mirada de un cartógrafo el espacio, según los aspectos que te llaman la atención, si yo en lugar de relevar las criaturas de leyenda hubiera puesto la atención en las actividades productivas el mapa, indudablemente, hubiera sido distinto”, contó.

0136b763-f29c-4721-b55e-6c5bc34e49a3.jpeg Un mapa del Alto Valle. Foto: @capitanmapamundi

El incierto panorama que significó la pandemia para muchos, fue la ocasión que vio Federico para poner en marcha un anhelo de siempre, fortalecido por la compañía y el apoyo de un grupo de amigos.

“En el 2021 me compre una combi, ya me había cansado un poco de trabajar en los yates y, además, me había agarrado la pandemia acá. Emprendimos junto a mi novia y un grupo de amigos un viaje a los Siete Lagos y al concluirlo tomamos la decisión de cruzar la Línea Sur de Río Negro", dijo.

La Rosa recordó que la combi fue bautizada como “La Sonajero” porque llevaban tantas cosas adentro y la suspensión era tan mala que en marcha sonaba por todos lados.

"Hasta entonces yo pensaba que el imaginario general sobre la provincia era el Alto Valle, y a lo sumo Las Grutas, y que la gente no suele tener en cuenta todo lo que hay más allá de eso. Tenés lugares tremendamente interesantes como por ejemplo Clemente Onelli que se hizo conocido por la publicidad de Telefónica, pero además podría ser famoso por ser el punto más gélido de América del Sur, con temperaturas de 35° bajo cero”, confió.

El viaje y los mitos

Todo viaje es sin dudas el inicio de un trayecto del cual no se vuelve siendo las mismas personas y el Capitán Mapamundi y su comitiva se fueron encontrando con historias que a la par de sorprenderlos iban transformando su capacidad de asombro.

“El tema de las leyendas lo empezamos a vivir desde el principio la gente que se acercaba a hablar con nosotros nos contaba historias fascinantes de esos lugares. Ahí mismo en Pilcaniyeu llegamos para la fiesta del pueblo y nos quedamos unos días acampando en un lugar muy particular, cosa que nos dimos cuenta después de que nos lo hicieron notar, muy cerca del cementerio. Un lugareño nos preguntó si no habíamos sentido nada raro y la verdad es que por la noche escuchábamos muchas pisadas, pasos y ruidos extraños, sobre todo a quienes nos tocaba turnarnos para dormir en la carpa y no en la combi", admitió.

Embed - Capitán Mapamundi on Instagram: "#rionegro #trenpatagonico #estepa #valcheta #bosquepetrificado #eclipsesolar #patagoniatravel" View this post on Instagram A post shared by Capitán Mapamundi (@capitanmapamundi)

"Este señor nos dijo que por las noches se aparecían muchas cosas y que sobre todo que se presentaba el 'Pavo Tatué' que por lo general suele ser un ave cualquiera pero la cabeza es de una bruja y este tenía un tamaño verdaderamente importante. Nos contó además que ese ser tan espantoso, de sólo verlo ya te pasan cosas malas y que él mismo lo había visto cuando era chico en la casa de una mujer que practicaba brujería", dijo el Capitán Mapamundi.

La Rosa recordó que en Sierra Grande suele aparecerse el Huitranalhue, un ser mítico de las tradiciones mapuches, que según la leyenda puede tomar muchas formas. "En esa zona es un jinete cuya mirada de un color rojo incandescente y anda por esa infinidad de caminos que tiene la meseta y que los arrieros solían recorrer desde antaño. Este espectro se les aparecía a los troperos y los hacía extraviar el camino, muchas veces haciendo que desapareciesen definitivamente", agregó.

bd0abc02-37c1-49ff-938a-08488d23d4ec.jpeg

En su recorrido, vivió aventuras de todo tipo. Entre ellas una en el Lago Pellegrini, dónde dicen que existe un portal dimensional y que por las noches el cielo se llena de luces. "Cuentan que, entre los juncos, suele aparecerse un bebé, flotando dentro de una canasta, llorando y atrayendo con sus lamentos a los desprevenidos que terminan ahogándose en las aguas”, relató.

Las historias se multiplican para La Rosa. Al pasar por General Conesa se enteraron de la ocasional aparición “El Cura sin cabeza”, en otros pueblos lindantes con ríos y cauces lacustres les registraron las variadas versiones de la leyenda del “Cuero de Agua” y no faltó por supuesto quienes juramentaron haber entrevisto el Culebrón, un ser de aspecto escalofriante con el que la gente de ciertos parajes hace un pacto con el diablo.

Los mapas

Federico La Rosa supo llevar adelante un sueño que hoy promete convertirse en suceso editorial, que es un mata de los trenes de la región.

“Si algo definió mi vida fue mi pasión por viajar, pero mi familia no tenía los recursos suficientes y como un súper plan de máxima la opción era cuánto mucho ir a acampar al Lago Pellegrini. Después vendría la etapa de mochilero de recorrer rutas con amigos y al final del secundario la necesidad de ajustar la búsqueda de mi profesión con lo que tanto me gustaba. Así que la primera opción fue la carrera de Turismo", contó.

Embed - Capitán Mapamundi on Instagram: "La acuarela, como la vida, da segundas oportunidades, y mejor si uno hace lo que tiene que hacer y se queda mirando como las cosas toman su curso nomás! . #acuarela #pintura #mapashechosamano" View this post on Instagram A post shared by Capitán Mapamundi (@capitanmapamundi)

"En un viaje a Necochea en el que fuimos al puerto a ver los barcos, me surgió la pregunta instantánea de como poder subir a uno, sintiendo que mi lugar estaba ahí. Entonces averigüé hasta encontrar acá en el país un Escuela de Náutica que formaba profesionales para poder embarcarse y no lo dude. Una vez recibido hice muchos viajes desde yates de recreo en el Caribe hasta buques mercantes y de pesca”, agregó.

Como todo aventurero, Federico proyecta los trazos de su próxima aventura en un mapa que reflejará la historia del ferrocarril en la región y también el propósito de extender su búsqueda de criaturas fantásticas por otras provincias, aunque sumándole en esta oportunidad, el aditamento del registro audiovisual en formato documental.