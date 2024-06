Se conocieron las pericias preliminares del incendio en la escuela de Caviahue

Según la información a la que tuvo acceso LMN , no fueron las calderas ni un desperfecto en ese sector lo que originaron las llamas.

Según la información a la que tuvo acceso LM Neuquén , las primeras pericias habrían determinado que no fueron las calderas ni un desperfecto en este lugar. Trascendió que la nieve desplazó los caños de ventilación exteriores, conocidos como "sombreritos". De este modo, al no tener ventilación, ese aire caliente hizo combustión y se prendió fuego el techo, que terminó por extenderse en toda la escuela.

Y agrega que: "de observaciones realizadas, testimonio recogido y placas fotográficas extractadas, se deduce que producto de la nieve acumulada en el techo, esta ocasionó el desprendimiento de una sección del caño evacuador de gases de la caldera de calefacción, derivando está sección de caño, en la ignición del cielo raso de madera sector calderas, generalizando el fuego y derivado en daños de consideración a la estructura edilicia educativa".

El incendio de la escuela

El fuego se desató el domingo, minutos después de las 22, y aunque se llamó rápidamente al cuartel de bomberos, estos tardaron más de 15 minutos en llegar, dado el estado de los caminos y la acumulación de nieve. En el lugar trabajaron tres dotaciones, una de Caviahue-Copahue y dos de Loncopué, con unos 14 bomberos en total. "Apenas me avisaron pedí colaboración para combatir el incendio", señaló el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Caviahue-Copahue, Esteban Monteagudo.

Monteagudo describió las difíciles condiciones climáticas con las que debieron llevar adelante los trabajos. "Hay un metro de nieve, moverte con las mangas es muy difícil", dijo y destacó que con máquinas de Vialidad pudieron "arrimar la autobomba". Aun así, el frío extremo con temperaturas bajo cero también dificultó las tareas. "Cuando tirábamos agua se nos congelaba el equipo, los cascos", detalló.

Ok_un incendio destruyó por completo la escuela de Caviahue.mp4

Por su parte, Ivana Olivares, una vecina que vive justo frente al establecimiento, contó a LMNeuquén: "El problema fue también el operativo nieve. Aunque desde el gobierno lo promocionaron para el turismo, la autobomba tardó en llegar porque estaba tapada de nieve la entrada del cuartel. Tuvo que sacarla un vehículo grúa de tiro y las bocas de incendio también estaban tapadas de nieve".

La mujer dijo que desde hace años realizan el reclamo por el estado de las calderas. "No fue una explosión porque no se escuchó nada, así que no explotó nada, pero todo comenzó allí, estamos seguros", aseveró.

La escuela de Caviahue por dentro.mp4

Se trata de un edificio con techo de madera, al igual que los muebles, y con presencia de elementos de alta combustión.

Ivana contó que se trata de la única institución educativa del pueblo y tiene una intensa rutina de ingreso y egreso de estudiantes. "A la mañana es jardín y secundaria, a la tarde jardín y primaria y a la noche van los de la nocturna. Ahora que se quemó, todos nos quedamos sin escuela", se lamentó.