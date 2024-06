Soledad Martínez prometió reactivar la construcción de una escuela en Caviahue

Del encuentro participaron el intendente Oscar Mansegosa y concejales. Además, la funcionaria respondió personalmente las inquietudes de los vecinos y familiares tras el encuentro.

Oscar Mansegosa. Oscar Mansegosa, intendente de Caviahue.

“Evaluamos los pasos a seguir y cómo podríamos funcionar. Lo que comprometimos con la comunidad, con la que después nos reunimos afuera de la escuela, es que vamos a resolver en el transcurso de la semana, en conjunto con los equipos directivos un espacio alternativo que vamos a adaptar para el inicio de las clases del segundo semestre”, detalló Martínez.

El nuevo edificio del CPEM 74 es una obra en construcción que se encontraba paralizada, ubicada en la manzana delimitada por las calles Rolando Guevara, Las Lengas, Piñoneros y Las Cascadas.

En tanto, desde la cartera educativa esperan el resultado oficial de las pericias sobre el siniestro que afectó al edificio escolar.

Corroza dijo que adelantan las vacaciones

La ministra Julieta Corroza informó que el sábado, debido al temporal, se interrumpieron las comunicaciones telefónicas en algunas áreas de la provincia. Sin embargo, logró restablecer personalmente el contacto con los equipos que trabajaron en el lugar del incendio en la escuela de Caviahue.

La titular de la cartera de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres contó en la radio LU5 que logró coordinar las tareas desde el departamento Minas, adonde la encontró el temporal del fin de semana expandido con fines turísticos.

Buscan edificio en Caviahue

Anticipó Corroza que está en marcha la salida al problema inmediato, a partir del traslado de las clases a un edificio que se está buscando.

Relató que estuvo en contacto con el personal de manejo del fuego y de Defensa Civil que actuó "más que nada con el objetivo de aislar la casa contigua de las llamas, como así también proteger la escuela nueva, la secundaria que está en construcción", puntualizó la funcionaria.

escuela incendio caviahue.jpg El incendio provocó pérdidas materiales totales en el edificio.

Sostuvo que "gracias a Dios no hubo víctimas", pero "la escuela se quemó toda". Informó que el gobierno, además de acompañar a la comunidad educativa afectada, está llevando a cabo la investigación para determinar las causas del incendio.

La hipótesis que surgió del operativo de contención del fuego sobre el origen de las llamas apuntó a un desperfecto en la caldera del edificio. Corroza asumió que "parte de la comunidad había dicho que habían hecho algún tipo de reclamo en algún momento", pero explicó que no tenía sentido hacer especulaciones hasta no llegar al fondo de las causas, para lo cual la ministra de Educación, Soledad Martínez, comandaría la respuesta gubernamental in situ.