Se detectaron dos casos de gripe H3N2 en Neuquén: cómo afecta a los pacientes

El ministro de Salud, Martín Regueiro, aclaró que los dos pacientes ya recibieron el alta. La variante K es más contagiosa pero no implica cuadros clínicos más graves.

El sistema de salud de la provincia de Neuquén detectó la presencia de l a variante K del virus de la gripe H3N2, con dos casos confirmados. El ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro , informó que los diagnósticos corresponden a pacientes de la capital provincial y de la vecina localidad de Centenario.

Ambos casos requirieron atención médica hospitalaria por cuadros de infección respiratoria aguda, aunque las autoridades confirmaron que fueron dados de alta del centro de salud tras una mejoría en su estado general. Esta variante, que ya tuvo registros previos en Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, genera una vigilancia estrecha en todo el territorio nacional debido a su elevado nivel de contagio.

En diálogo con LU5, el ministro aclaró, sin embargo, que la variante K no implica un riesgo mayor que otros tipos de infecciones respiratorias, aunque aconsejó mantener las precauciones que rigen para todos los tipos de gripe, incluidas la vacunación, el lavado frecuente de manos y la ventilación de los ambientes.

gripe k

Naturaleza de la variante K y el cuadro clínico local

La denominada gripe K no constituye un virus nuevo, sino que es un subclado de la influenza A (H3N2). Según los estudios de secuenciación genómica que realizó la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”, esta versión del virus presenta cambios genéticos asociados a una mayor capacidad de transmisión.

¿Qué significa? Esto quiere decir que el virus tiene la facultad de propagarse con más facilidad entre las personas, lo que podría provocar un incremento en el número de consultas en los centros de salud y hospitales de la provincia.

Sin embargo, la mayor contagiosidad no se traduce, hasta el momento, en una mayor virulencia del cuadro médico. El ministro Regueiro aclaró que los síntomas observados no presentan diferencias significativas respecto a otras cepas de gripe estacional que circularon en el pasado. "Hay uno que es de Neuquén y otro caso de Centenario, pero evidentemente estos cuadros dan una clínica que no tiene más complejidad que las otras gripes", aseguró el funcionario durante la entrevista.

recomendaciones aumento casos gripe A.jpg

Esta observación coincide con los reportes nacionales, los cuales indican que el subclado K no provoca cuadros más graves en comparación con los virus de influenza previos. Los pacientes detectados anteriormente en otras jurisdicciones del país tampoco mostraron complicaciones de riesgo durante su recuperación y evolución.

No es una nueva enfermedad

Desde el Ministerio de Salud recordaron que el subclado K no es una nueva enfermedad llamada "gripe K", sino una versión actualizada del virus H3N2 que ya conocemos. Es importante llamarlo por su nombre correcto porque nos ayuda a entender que estamos hablando del mismo virus de la gripe que mutan constantemente, y no de algo completamente desconocido.

Esta variante ha llamado la atención porque se transmite con mayor facilidad y puede eludir parcialmente la inmunidad previa, pero los síntomas son similares a la gripe estacional y la vacuna sigue siendo nuestra mejor herramienta de protección.

Vacunas y medidas de cuidado

La respuesta del sistema sanitario neuquino se apoya en una sólida campaña de vacunación. Regueiro destacó la eficacia de "La Noche de las Vacunas", una iniciativa que permitió que una gran cantidad de ciudadanos completara su calendario oficial. El éxito de esta estrategia demuestra que la población mantiene la confianza en las vacunas y que, en muchos casos, el obstáculo para la inmunización era la falta de tiempo o problemas de tipo administrativo.

Por este motivo, el gobierno provincial aplicó medidas para incentivar la cobertura, como la exigencia del carnet de vacunas para el acceso a becas y al boleto estudiantil. Actualmente, los vacunatorios provinciales permanecen en funcionamiento desde las ocho hasta las veinte horas para asegurar el acceso universal a las dosis disponibles.

La protección que otorga la vacuna de la temporada 2025 es una herramienta fundamental contra la enfermedad grave y la necesidad de hospitalización. Se espera que esta defensa sea todavía más robusta con la llegada de la fórmula para el año 2026, la cual estará disponible a partir del mes de marzo. El Ministerio de Salud de la Nación subrayó la importancia de que los grupos con mayor vulnerabilidad reciban su dosis anual. Entre ellos se encuentran los adultos de 65 años o más, las personas embarazadas, el personal de salud, los niños de entre 6 meses y 5 años, y quienes padecen enfermedades crónicas.

noche de las vacunas heller 3

Además de la inmunización, las autoridades sanitarias recuerdan la vigencia de las medidas preventivas habituales para mitigar la propagación. El lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios cerrados para permitir la renovación del aire y el uso de la etiqueta respiratoria al toser o estornudar (cubrirse con el pliegue del codo) son prácticas esenciales. "Lo más importante es prevenir infecciones respiratorias", recalcó el ministro Regueiro.

También recomendó que cualquier persona con síntomas respiratorios permanezca en su hogar y evite el contacto cercano con sus familiares para cortar la cadena de transmisión local. Aunque todavía no existe información precisa sobre si los casos neuquinos tuvieron relación con viajes al exterior, los equipos de epidemiología mantienen la vigilancia activa para detectar cualquier cambio en el patrón de la enfermedad. En palabras del propio ministro: "No es para alarmarse pero sí para estar atentos".