“Lo que está pasando acá es lo que mismo que pasa en toda la zona y en el resto del país. No tenemos precios, hay una situación de incertidumbre muy importante, lo que lleva a todo el mundo a esperar el resultado de las elecciones. Todos están especulando qué va a pasar, teniendo en cuenta que un día después de las PASO hubo una devaluación muy grande”, explicó.

Daniel González Acipan

La crítica situación atraviesa a todos los rubros, remarcó, y agregó que días atrás se llevó a cabo una reunión donde se pidió un informe de situación a cada uno de los sectores y se evidenció que las mayores problemáticas giran en torno a “la falta de precios de referencia” y la falta de entrega de mercadería por parte de los proveedores. Tampoco hay acceso a insumos importados.

Es así que, en muchos sectores, si bien aún no se cuenta con datos certeros, “han caído las ventas considerablemente”, estimó González.

Panorama preocupante

Miguel Grasso, presidente de la Cámara de Comercio de Roca, amplió que el panorama es preocupante y sostuvo que en las últimas horas se observa “un clima de psicosis, miedo y especulación” que ha llevado a comerciantes a “vender sin precio”, y a cerrar “para no pelearse con la gente”.

“Nos meten en una cosa horrible, todo el mundo quiere resguardarse y nadie quiere vender. Hay empresas que no pueden parar sus plantas, entonces están comprando insumos sin conocer valores, porque no pueden parar el trabajo.

“Y esto afecta a toda la región y todos los sectores, desde gastronomía hasta zapatería e industria. No supimos sobre situación de desabastecimiento, pero todos los que podían estaban adquiriendo productos al por mayor para amortiguar las subas”, se expuso.

Desde algunas empresas consultadas, se mencionó que desde los últimos días la comercialización ‘está frenada’ y algunos optan por “trabajar a puertas cerradas”. “Pedimos mercadería y nos dicen que no hay precio. Que nos comuniquemos después del martes… No sabemos qué va a pasar y si vendemos no sabemos si vamos a poder reponer los productos”, advirtió con preocupación una empresaria del sector.