Se jubiló el señor del clima: su historia y el dolor por el posible cierre de la Estación Meteorológica

Te dí lo mejor de mi vida, me llevo muchos recuerdos, vivencias, alegrías y tristezas.

Y contento por saber que también con la tarea cumplida. — METEOCIPO (@meteocipo) August 29, 2024

Entonces, estudió en Ezeiza, Buenos Aires y de allí levantaría vuelo… Su primera gran oportunidad laboral se presentó en Viedma, donde vivió tres años y medio. En pleno crecimiento profesional se mudó a Paso de Indios, en Chubut, para prestar servicios más de siete años. En marzo de 1996 recaló por estos lares y ya se quedó no solo hasta el último día de su extensa trayectoria, sino que “el resto de mi vida estaré en Cipolletti”.

Llegó la hora del merecido descanso tras brindarse por completo a un oficio en el que “no hay feriados ni fines de semana, el tiempo está siempre afuera como decía un jefe mío así que hay que ir a buscarlo todos los días”, explica con nostalgia quien realizó sentidas publicaciones en redes sociales en las últimas horas para anunciar el adiós...

Incluso, por ese régimen particular y tan demandante, pudo haber pasado a retiro hace 5 años (a los 63) pero optó por seguir, pues “no tenía reemplazos”, asegura en una muestra de su compromiso hacia la entidad.

Se fue, pero no tanto. Siempre hay una excusa para volver a su lugar en el mundo. “Estoy acá en la Estación, vine a darles de comer”, cuenta en la mañana del jueves, desde la histórica base de Yrigoyen y Kennedy.

El sueño de viajar a visitar a su hija

Ahora podrá ir a visitar, “si me da el cuero”, a su hija que vive en Estados Unidos y a la que tanto extraña… “Mi señora me acompañó siempre, es de San Luis y mi hija nació en Viedma, pero terminé de criarla acá. Trabajó conmigo y se fueron con mi yerno a Estados Unidos. Ojalá podamos reencontrarnos pronto”, expresa su deseo, con los ojos vidriosos.

“Mi último día de labor fue el miércoles de la semana pasada, a las 15 hice la última observación. Firmé en Anses el jueves y viernes mandé telegrama de renuncia de servicio. Se va a extrañar porque uno estaba siempre alerta, por más que de 10 de la noche a las 8 de la mañana estaba cerrada la Estación, si hay fenómenos hay que anotarlos y elevarlos a la sede central igual”, comenta Merlino.

Lo que más añora en estos primeros días fuera de servicio es “el contacto que tenía diariamente con la gente. Siempre hablando con algún medio, transmitiendo las novedades, recibiendo visitas desde Regina a Senillosa, de San Patricio del Chañar pasando por Cinco Saltos, Barda del Medio. Viene alrededor de 2.500 alumnos todos los años”.

image - 2024-08-29T135626.120.jpg Merlino ya disfruta de su tiempo libre. Foto Anahí Cárdena.

Surgen también las anécdotas en la charla. “Recuerdo el primer año que estuve, una lluvia muy grande que se inundó la Estación Metereológica completamente y yo que pensé que venía a un lugar desértico, jamás me imaginé que en 3 horas habría una luvia de 65 milímetros, fue impresionante”, evoca.

Muchas veces blanco de las críticas por un pronóstico que no se cumple y la ingratitud generalizada, Rodolfo aclara que la tarea del meteorólogo “es falible, por eso se llama pronóstico, no certezas, no es una ciencia exacta… Es preferible un pronóstico mal dado que no advertir a la gente”, indica.

Ampliando su valiosa reflexión, rememora: “Una vez ocurrió que dimos un pronóstico de viento muy fuerte, se suspendieron actividades y el viento no pasó. Fuimos el hazme reír unos días, pero cuántos otros sí pasaron y se ayudó con el aviso previo”, se preguntó inflando el pecho.

Preocupado por los cambios climáticos

Los graves y profundos cambios climáticos preocupan al especialista. Y hasta aporta datos alarmantes “Todo es más extremo, los fenómenos, nevadas más intensas, granizos más grandes, chaparrones más intensos, inundaciones donde antes no había, corrimientos de tierra por exceso de agua o por haber sacado vegetación a laderas de la montaña, el cambio es muy notorio. La temperatura promedio está 1,5 grados por encima de lo normal y en lluvias pasamos del promedio de 161 a 192”.

Una faceta vital de su rol, dadas las condiciones climáticas y productivas de la zona, fue comunicar “heladas tardías, en estos momentos ya hay frutos en floración y una helada mata la cosecha. Lo más importante para la región es dar bien el pronóstico de esta época hasta primeros días de octubre. Darle al productor certezas de qué tenía que hacer esa noche a partir de la temperatura, no era cuestión de hacerlo levantar porque sí”, indica lo que habla a las claras de su seriedad laboral.

Le duele el posible cierre de la Estación Meteorológica

Como quedó dicho, una de las razones por la que postergó su retiro radicó en que “no tenía reemplazo, necesitaban nombrar tres personas más para tener la dotación completa y poder trabajar las 24 horas”.

“Me quedé solo, ahora está la gente que hace geomagnetismo, no tenemos personal para trabajar meteorología. Hay que hacer un proceso de solicitud que la administración actual -por el Gobierno Nacional- no las tiene en cuenta, han congelado las vacantes y no permiten nuevos contratos. Una persona fue nombrada en diciembre del año pasado y aún está 'en veremos'”, lamenta al exponer el cuadro de situación interno.

“Me preocupa el tema, por supuesto, más allá de jubilarme. Tantos inconvenientes con el tema de la tierra tuvimos, ahora que está solucionado y la Municipalidad prometió que no iba a ejercer presión, estamos sin personal… No debería preocuparme, pero me duele que no tenga gente y se cierre la Estación Meteorológica”, admite con evidente tristeza.

Justo él que siempre inspiró a los más jóvenes para que se vuelquen a la actividad. “Es la impronta, la comunicación con la gente y estar al servicio e informar a todos. Despertar curiosidad en los jóvenes y adolescentes que se brinden hacia la ciencia”, culmina Rodolfo Merlino.

Se jubiló el señor del clima. Es tiempo de descansar…