Se licitará la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Carranza

La obra está orientada a mejorar la conectividad vial a través de una solución definitiva y que favorece el desarrollo productivo en regiones estratégicas.

El gobernador Rolando Figueroa autorizó el llamado a licitación pública para la contratación de la obra “Puente y Accesos sobre Arroyo Carranza - R.P. N° 5”, una infraestructura clave que mejorará la conectividad en una zona estratégica vinculada a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

El proyecto prevé la construcción de un nuevo sistema de cruces sobre el arroyo Carranza, con el objetivo de reemplazar los badenes existentes que actualmente permiten el paso de la Ruta Provincial N° 5. Esta vía atraviesa el cauce mediante dos badenes de hormigón armado, denominados Norte y Sur, que en la actualidad presentan serias limitaciones ante las crecidas del arroyo.

El arroyo Carranza, cercano a Rincón de los Sauces , es un cauce aluvional con un caudal semipermanente, lo que provoca que durante las tormentas convectivas el agua de escorrentía superficial de su cuenca sobrepase el badén norte, interrumpiendo el tránsito vehicular y generando serios inconvenientes en la zona. Esta ruta constituye una arteria fundamental para el acceso a las áreas hidrocarburíferas de la formación Vaca Muerta, por lo que la obra busca garantizar la transitabilidad permanente y la seguridad vial.

Puente carranza 4

El presupuesto oficial asciende a 8.512.345.060 pesos (a valores de julio de 2025) y contempla un plazo de ejecución de 690 días corridos. La inversión está orientada a mejorar la conectividad y el desarrollo productivo en regiones estratégicas del territorio.

Con esta obra, el Gobierno provincial apunta a mitigar los cortes de tránsito ocasionados por crecidas y arrastres de sedimentos, asegurando una solución definitiva a un problema histórico para quienes circulan por la Ruta Provincial N° 5 y para las empresas que operan en la zona.