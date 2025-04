Se prendió fuego la vivienda de los serenos de las 127 Hectáreas: una nena logró escapar

SFP Incendio casilla 127 hectareas (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

El incendio se desató detrás de la Jefatura nueva de la Policía, entre las canchas de Patagonia y el predio de las 127 Hectáreas en el Barrio La Sirena. La columna de humo se veía por varios metros.

La familia damnificada es oriunda de Tucumán, aunque hace varios años que vive en Neuquén. La mujer tiene 45 años, el hombre 52 y sus hijos 18 y 9.

Cabeza detalló que para apagar las llamas intervino una autobomba del Cuartel Central de Bomberos y confirmó que el fuego destruyó "la totalidad de la estructura que era de una construcción precaria". "Hay una destrucción total del inmueble", indicó el subcomisario, aún desde el lugar del incendio.

SFP Incendio casilla 127 hectareas (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

Durante este mediodía, se acercaron al predio los peritos, quienes iban a determinar las causales del siniestro.

Susto en la mañana

Ignacio Pavón, el hijo de 18 años, contó a LMNeuquén que al momento del incendio la única que estaba en el lugar era su hermanita pequeña. "Mi mamá había salido temprano a la salita de salud, mi papá tampoco estaba. Yo salí y a los 10 minutos me llamó mi mamá que se estaba prendiendo fuego mi casa", relató.

El joven aseguró que no saben cómo se desató el incendio, ya que no tenían ninguna calefacción encendida e incluso él verificó antes de retirarse del lugar que había apagado la pava eléctrica. "La garrafa la apagamos siempre por la noche y no la prendemos hasta el mediodía que empezamos a cocinar. Así que no sabemos qué pudo haber pasado", confió.

SFP Incendio casilla 127 hectareas (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

El joven aclaró que aunque se quedaron sin la parte de su casa espacio donde funcionaba la cocina comedor van a seguir viviendo en el predio porque el lado de las habitaciones y el baño sigue en pie.

"Cuando comenzó el incendio mi hermanita estaba en el dormitorio sola. Empezó a sentir ruido como que algo explotaba y salió afuera a pedir ayuda", describió el joven, quien dijo además que su hermana se asustó por los ruidos aunque no sufrió quemaduras. "Le causó impresión y se puso mal en el momento, pero ahora ya estamos todos bien", dijo.

Ignacio contó que además sus tres perros y sus tres gatitos resultaron ilesos del incendio. "La policía nos preguntó si nosotros teníamos enemigos, pero nosotros estamos bien con todos", concluyó.