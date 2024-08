Se presentaron 10 candidatos a la Defensoría del Pueblo de Neuquén

Una vez seleccionados serán evaluados por 18 concejales. Se realizarán entrevistas personales que se llevarán a cabo entre el 26 de agosto y el 30 de septiembre. Se harán en la sala de comisiones y estarán abiertas al público.

A concejo deliberante neuquen Los concejales entrevistarán a los candidatos a la Defensoría del Pueblo en comisiones abiertas al público.

Posteriormente, en una sesión ordinaria, la comisión de legislación será la encargada de definir en una terna entre los aspirantes para luego presentarla en el registro y se anunciará el nombre del postulante elegido para ejercer este cargo durante un periodo de 4 años.

No obstante, hasta que los concejales no definan quién ocupará la Defensoría del Pueblo, la dependencia continuará bajo la conducción de Guagliardo.

Cuáles son los requisitos para ocupar la Defensoría del Pueblo

Para ocupar el puesto de Defensor del Pueblo en la ciudad de Neuquén no se exige poseer ningún título universitario, de hecho, el cargo requiere los mismos requisitos que para la intendencia: tener al menos 30 años, ser de nacionalidad argentina, estar en el padrón de electores de la ciudad con cinco años de residencia, no tener deudas con la municipalidad, no ser deudor alimentario, no tener causas penales, ni tampoco figurar en el registro de violentos.

ON -Defensoria del Pueblo (5).jpg Omar Novoa

La muerte de Jorge Rey, defensor del pueblo de Neuquén

Rey murió el pasado 8 de julio, a los 64 años. Ocupaba su cargo hace un año. Falleció producto de una enfermedad terminal. Previamente, había sido concejal del bloque del MPN, y siempre tuvo una importante trayectoria de militante barrial.

Fue funcionario público durante más de 20 años. De 2004 a 2011 estuvo en el consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y también como Jefe de Delegaciones y de Relaciones Institucionales, hasta el 2011. También estuvo en la dirección de Seguridad Vial de la Provincia y en Protección Ciudadana con capacitaciones escolares.

Rey juró como defensor del pueblo el 6 de julio de 2023. Asumió su cargo en reemplazo de Ricardo Riva y tras tres años como concejal del MPN. Fue elegido por 10 votos de los 17 que había en el recinto y consiguió apoyo de distintos sectores políticos.

Jorge Rey Defensor del Pueblo (1).jpg Jorge Rey renunció a ser concejal luego de ser elegido para la Defendería del Pueblo. Claudio Espinoza

"Lo que han considerado es mi trayectoria como un referente barrial y los cargos que tuve públicos que siempre estuvieron relacionados a resolver los problemas de la gente con los organismos, siempre les respondí. Cuando estaba en el ISSN atendía todos los días casos de la gente, el contacto cara a cara", dijo el funcionario en aquel momento, durante una entrevista con LMNeuquén.