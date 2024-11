Se tiró al río Neuquén para salvar a un perro y casi muere ahogado

Protección Civil de Cipolletti, junto a los bomberos, rescataron a un hombre en el río. De milagro y gracias al esfuerzo de los rescatistas, no murió ahogado.

50dcc2d4-6ae4-434d-8b5e-e213b54d4df2.jpg

Ya en tierra firme, el hombre fue asistido por una ambulancia del SIARME que también había llegado al lugar como parte de operativo de emergencia que se montó tras el llamado de alerta. Como el hombre era oriundo de Neuquén, luego fue trasladado hacia esa ciudad para que reciba atención médica en el hospital.

Un vecino rescató a un perro del Arroyo Durán

Durante la tarde del lunes, un buen vecino, que había salido a pasear con su nieto, encontró a un perrito en apuros y no dudó en rescatarlo. "Habían salido a la plaza, y ya de regreso a la casa pasaron por el canal del Arroyo Durán, donde vieron al animal sentado en una montaña de tierra, claramente asustado y sin tener para donde ir", relató Macarena, vecina del barrio Smata, en diálogo con LMNeuquén.

El buen vecino, que identificado como Fernando Reyes, "no dudó de ir a buscar una escalera a su casa e intentar sacarlo, ya que si él no lo hacía, el perrito no podría salir por sus propios medios".

La joven dijo que es un misterio cómo llegó a ese lugar. Se cree que se cayó, o bien, lo tiraron. "En el intento de sacarlo, el perrito lo mordió, pero una vecina le había traído una soga así que se ayudó de eso para de igual manera sacarlo. Una vez afuera lo soltamos y se fue. Pero la obra de bien ya estaba hecha. Gracias a ese corazón tan sensible, que no le importó meterse a un canal, el perrito se salvó porque ya iba a morir ahogado", expresó la vecina, conmovida.