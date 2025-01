Se tiró al río Neuquén y desapareció: a quién están buscando ahora

busqueda rio neuquen

"Le estaba mostrando el río a dos sobrinos. En un momento dado, se arrojó a las aguas, y no se sabe si se confió o sufrió un calambre. Pero no pudo volver a salir. Sus familiares intentaron sacarlo varias veces, pero no pudieron darle alcance. Y a la altura de la picada 3 y medio, testigos vieron que se sumergió y lo perdieron de vista", informó el oficial principal Walter Aguilar, jefe del cuartel de Bomberos de la Policía en San Patricio del Chañar.

Indicó también que, al momento de la desaparición, el hombre vestía un pantalón short color negro.

Los que participan de la búsqueda

Desde las 17 del miércoles y en adelante, se lleva a cabo una intensa búsqueda por el sector, a fin de encontrarlo. Participan distintas fuerzas de seguridad, como los Bomberos de la Policía del Chañar, personal policial de la Comisaría 13, agentes municipales de Seguridad Ciudadana, bomberos voluntarios del Chañar y Centenario. El operativo está a cargo del comisario Muñoz, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Añelo.

Hay, incluso, personal de Rescate Acuático abocado a la búsqueda desde la tarde de este jueves.

"Desde ayer -miércoles- se lo está buscando. El operativo se interrumpió cuando ya no había luz solar y se remotó este jueves a las 9 de la mañana, desgraciadamente sin resultados por ahora", concluyó Aguilar.

Otro operativo en el río Limay

Mientras tanto, en el río Limay se sigue adelante con los rastrillajes para dar con el paradero de Yessica, la nena de 10 años que se arrojó al río para salvar a su hermano y luego no pudo salir, cerca del puente de Balsa Las Perlas.

Ocurrió este martes y, por el momento, la búsqueda no arroja resultados.

La familia de la niña permanece en el punto base del operativo de búsqueda, con dolor y una mínima esperanza de encontrarla con vida. Mientras tanto, Protección Civil y Prefectura realizan recorridas con gomones, hay buzos rastrillando el agua y la Policía recorre la zona de la costa.

Este jueves la búsqueda comenzó en cuanto salió el sol. La zona se dividió en cuadrantes, y los rescatistas comenzaron a alejarse de la zona en la que la niña fue vista por última vez. Desde la Subcomisaría 82, de Las Perlas, aseguraron que se busca tanto en la margen rionegrina, como en la de Neuquén, "por la fuerza de la corriente".

La familia de la menor de 10 años desaparecida se encuentra acompañada y asistida por un equipo de psicólogos y fueron los propios funcionarios municipales los que se pusieron a disposición inmediatamente y permanecen en contacto permanente con los mismos.

El hecho fue reportado a las 19:35 del martes, cuando la Policía recibió una alerta sobre la desaparición de la menor. Según el relato de su hermano de 13 años, quien se encontraba en estado de shock, ambos estaban jugando en el agua cerca del puente Lembeye cuando perdió de vista a su hermana.