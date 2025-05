Se viene la Expo Vocacional Cipolletti 2025: toda la oferta educativa de la zona en un solo lugar

Expo vocacional cipo Andrea Dietrich

"Hoy por hoy, la idea de irse pasa más por la experiencia que implica irse y vivir en otro espacio", dijo y agregó: "Pero la zona tiene una oferta académica exquisita que se relaciona mucho con nuestros polos de desarrollo, entre ellos la industria hidrocarburífera". Así, los que se quedan también se forman en carreras específicas o propuestas académicas atravesadas por las necesidades y oportunidades propias del territorio.

Dietrich aclaró que Cipolletti ya ofrece carreras en el ámbito público como el privado. La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) tiene una sede con facultades de alta demanda, como Medicina, Educación y Psicología. A esos espacios se suman también la Universidad de Flores, de amplia trayectoria en la zona, y otros espacios de formación en oficios.

Expo Vocacional 2025: toda la información en un solo lugar

Este 10 y 11 de junio, el Complejo Cultural Cipolletti será el espacio de encuentro para cientos de estudiantes secundarios y familias de la zona que buscan oportunidades de formación en el Alto Valle. Entre las 9 y las 18 de cada día, podrán encontrar una feria de carreras para saber de primera mano todos los requisitos y alcances de cada oportunidad académica, tanto de universidades públicas como privadas.

"Vamos a tener charlas dentro del teatro que tienen que ver con proyecto de vida, cuáles son las cosas que yo elijo cuando estoy eligiendo una formación universitaria o terciaria, cuál es mi mirada hacia adelante, en quién me quiero ir convirtiendo", dijo y agregó: "También vamos a tener un ciclo de entrevistas en donde de primera mano los adolescentes, los estudiantes van a poder conocer a personas que les cuenten cómo han vivido su desarrollo académico en determinadas formaciones y que les dé como un raconto de qué significa esta formación y de esa manera también poder ellos pensar tal vez un poco más en concreto las posibilidades académicas al momento de elegir".

"También vamos a tener talleres e intervenciones culturales", dijo. "Tiene que ver con pensar a la educación como algo no aburrido, tedioso, sino que educarse puede ser algo que yo puedo elegir de manera placentera que va creciendo mi mundo que van ampliando mis posibilidades y que la verdad que el techo nos lo ponemos nosotros y la educación nos permite tener alas para poder crecer", afirmó la organizadora del evento.

SFP Adriana Dietrich Directora de infacias y adolescencias Cipolletti (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Dietrich afirmó que la invitación "está abierta a toda la comunidad, siempre poniendo nosotros el marco de que también es para la familia, educarse no tiene edad, tal vez seguir formándose no sea algo que se piense, pero al encontrarse con este espacio lleno de propuestas y oportunidades, tal vez alguien pueda decir, bueno, me gustaría por acá poder seguir formándome y eso también apelamos a que suceda".

Con el lema "conociendo para elegir", esta segunda edición de la Expo Vocacional Cipolletti busca brindar más información y experiencias de primera mano para que los vecinos de la región elijan su carrera universitaria y den los primeros pasos en su trayectoria profesional con todas las herramientas que los ayuden a elegir el rubro que más se ajuste a sus deseos e inquietudes.