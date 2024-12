Secuestraron 40 truchas arcoíris que llevaban pescadores furtivos en Neuquén

Y detallaron que quienes deseen realizar denuncias por hechos de estas características, pueden comunicarse al teléfono 0800-66666-36 de la dirección Provincial de Fauna, Áreas Naturales Protegidas y Centro de Ecología Aplicada de Neuquén.

decomiso truchas

Esta situación, desafortunadamente, suele repetirse en algunas zonas, como sucedió algunas semanas atrás donde a través de un operativo conjunto llevado a cabo en la Ruta 7, a la altura de San Patricio del Chañar, fueron secuestradas 21 truchas provenientes de pesca ilegal.

Ese secuestro formó parte de una seria de operativos realizados en distintos puntos de la provincia. También en el mes de octubre los guardafaunas decomisaron 33 ejemplares de truchas arcoiris hallados en las zonas de Collón Cura y los embalses de Piedra del Águila y Alicurá. Por este motivo, varias personas fueron infraccionadas, de acuerdo a la ley provincial de Fauna 2593.

"Las infracciones mayormente fueron por pescar sin permiso, en horario nocturno, utilizar cebos no autorizados y pescar con más de un equipo a la vez. Se labraron un total de 10 actas de infracción y se decomiso 33 truchas", indicaron en su momento a LMNeuquén. Si bien los lugares están habilitados todo el año para la pesca, hay un reglamento oficial y vigente de buenas prácticas para conservar el entorno natural. Entre otras cosas, no está permitido pescar con masa y alimento para mascotas. Sólo se permiten señuelos artificiales, no carnadas vivas. Esto, para preservar el lugar", aclararon los guardafauna consultados.

truchas2.jpg

Asimismo, se recordó a los pescadores que el límite permitido por persona y por día es de hasta cinco truchas arcoiris. Los infractores de ese operativo, en su mayoría, son residentes de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, algunos de ellos reincidentes. "Por lo general, sacan más truchas de las permitidas con fines de comercialización", indicaron desde Fauna de la Provincia. Los pescadores infraccionados "reconocieron que se habían excedido o no pescaban con las modalidades que correspondían", indicaron.

Se aclaró también que los controles no fueron sobre la Ruta Nacional 237. Los procedimientos fueron resultado de varias recorridas por la zona, una jurisdicción compartida entre Junín de los Andes, Piedra del Águila y Villa Traful.