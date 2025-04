Sergio Maldonado en Neuquén, a 18 años del crimen de Carlos Fuentealba: "Un emblema de lucha y persistencia"

Las juezas Patricia Lupica Cristo y Leticia Lorenzo, y su par Nazareno Eulogio, ratificaron "en todos sus términos" y por unanimidad la sentencia dictada en marzo de 2023, que había sido apelada por las defensas.

Conferencia de ATEN (7).JPG Claudio Espinoza

De esta manera se confirmaron las condenas de Benito Matus a 1 año y 4 meses de prisión (culpable del delito de abuso de armas), misma pena que para Jorge Garrido (culpable de abuso de la autoridad), quien ocupaba el cargo de jefe de Departamento de Seguridad Metropolitana. En tanto, los otros ex altos mandos que fueron encontrados culpables de abuso de la autoridad, condenados a la pena de 1 año y 6 meses de prisión condicional, fueron: Carlos Salazar, quien era comisario General, Jefe de la Policía de Neuquén; Moisés Soto, quien era comisario general, subjefe policial; Adolfo Soto, comisario General, Superintendente de Seguridad Metropolitana; Mario Rinzafri, director de Seguridad a Cargo del operativo; y Jorge Garrido, jefe de Departamento de Seguridad Metropolitana.

"Hay que estar en la calle. Si nos quedamos en nuestras casas es más difícil vencer. Más allá de lo que digan las redes sociales, la calle es otro termómetro", consideró Maldonado, de paso por esta ciudad.

En cuanto a la causa de su hermano, comentó que después de 7 años y medio, la Justicia accedió a una ampliación de la autopsia al cuerpo del joven fallecido. "Eso es lo que está pasando ahora, que esperemos que de esa manera se pueda avanzar un poco. No solo en tener justicia, sino en saber qué le pasó a Santiago, que para nosotros es lo más importante", concluyó su familiar.

Santiago Maldonado participaba de un corte de ruta en apoyo de la comunidad mapuche en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut, el 1 de agosto de 2017, cuando la Gendarmería dispersó a los manifestantes. Maldonado desapareció y apareció muerto 77 días después en el río Chubut.

Sergio Maldonado sobre Fuentealba

Marcha a 18 años del crimen del docente

Este viernes se cumplen 18 años de la muerte de Carlos Fuentealba en Arroyito. El 4 de abril de 2007, el docente de 40 años se encontraba manifestándose por mejoras salariales cuando el gobierno de Jorge Sobisch ordenó despejar la Ruta 22 para permitir el paso de vehículos que transitaban previo al comienzo de Semana Santa.

La policía provincial desplegó un operativo de represión en el que arrojaron balas de goma y gases lacrimógenos. Mientras los manifestantes procedían a la retirada del lugar, una granada de gas lacrimógeno alcanzó el Fiat 147 en el se trasladaba Fuentealba. El responsable de arrojarla fue el efectivo policial José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales de Zapala. El proyectil atravesó el vidrio del vehículo e impactó en su cabeza causándole graves heridas que produjeron su fallecimiento.

Este hecho generó conmoción en todo el país, lo que derivó en un paro nacional y múltiples movilizaciones en busca de justicia.

Conferencia de ATEN (3).JPG Claudio Espinoza

Derecho a la protesta

En este marco, ATEN puso el foco en la necesidad de repudiar y rechazar la represión como respuesta al conflicto social. "Vamos a defender nuestro derecho a la protesta como una forma de defender nuestras condiciones dignas de vida", indicó Guagliardo. Además, resaltó la importancia de vincular la metodología represiva del gobierno de Sobisch con los hechos represivos que suceden en la actualidad.

Marcelo Medrano definió al caso como un faro en relación a los limites sociales de lo que se considera intolerable en cuanto al poder de las fuerzas de seguridad. Manifestó que es fundamental instalar la protesta social como un modo de ejercer la democracia, ya que esta no implica exclusivamente la emisión del voto en las elecciones.

A su vez, invitó a reflexionar acerca de que si en un sistema democrático las personas no pueden expresarse en contra de las políticas con las que no están de acuerdo o que consideran que cercenan derechos integrales o Derechos Humanos, no se trata de una democracia.

El encuentro tendrá lugar en el Monumento al General San Martín, sobre Avenida Argentina al 300. La convocatoria será a partir de las 11 e invitan a las escuelas a participar. El recorrido que realizarán será de aproximadamente 15 cuadras, partiendo desde el monumento hasta la Avenida General Mosconi y regresando al punto de encuentro.