Sigue el derrame cloacal en San Luis y Beltrán: el dueño del predio pidió que "el EPAS dé explicaciones"

Luego que Baggio hiciera pública la denuncia, el propietario del lugar, Ignacio García Marro, habló con LU5 para dar explicaciones y desmentir las acusaciones. "Las afirmaciones que dio el funcionario son falsas ¿Por qué no le dicen al EPAS que explique los motivos del desborde que hay en el lugar?", dijo.

ON - Derrame aguas Cluacales (6).jpg Omar Novoa

Y cuestionó que en esa zona del bajo neuquino no hay inversiones públicas, por lo que indicó que "al contrario de lo que hacen, en vez de criticarme, deberían aplaudir a quienes hacen inversiones en este contexto".

Respecto del fluido de los líquidos cloacales- que tanto vecinos como el municipio aseguran salen de su predio - señaló que "yo promoví un amparo con sentencia favorable donde lo condenan al EPAS a brindar servicio con criterio universal y continuidad, y es eso lo que no está sucediendo en este momento. Yo quiero que solucionen la red de saneamiento en esa zona. Si no, no se pueden invertir y va a haber siempre baldíos".

García Marro aseguró que los fluidos que salen de su predio no es contaminación, sino que "es el mismo líquido cloacal que tira cualquiera de los habitantes de la zona, pero el problema es que no hacen obra pública, porque yo no lo tengo que hacer. Pago factura de $1.500.000 al EPAS por un servicio que no brindan, y con esa plata deberían hacer obras".

ON - Derrame aguas Cluacales (1).jpg Omar Novoa

Asimismo, indicó que en el lugar "el EPAS tiene que volver a hacer todo nuevo, porque hay una sentencia que lo obliga a hacer la conexión. Pero no hacen limpieza de la red ni mantenimiento, por eso salen los líquidos cloacales a la calle, porque adentro está conectado correctamente porque lo hicieron ellos. El problema es la red, tienen que hacer una inversión grande, porque esto se inunda hace 50 años, no es de ahora".