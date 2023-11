Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE. Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE.

El dirigente de ATE afirmó que hay que esperar que se lleven adelante las políticas anunciadas para que "muchos se den cuenta de la equivocación que cometieron". "El pueblo se equivoca, y en esto también se equivocó, hay alguien que planteó destruir el Estado y lo votaron. Cuando las consecuencias empiecen a verse va a ser tarde para muchos, porque ya los dejaron sin trabajo, porque en una corrida cambiaria se quedaron sin nada", describió.

Quintriqueo consideró que el apoyo a Milei también fue un mensaje a la política por el hartazgo de la sociedad por cosas que no se realizaron durante mucho tiempo y afirmó: "Creo igualmente que hay que ser prudente, respetuoso de lo que eligió la mayoría, aunque una porción no lo elegimos. Yo estoy tranquilo de estar en ese 40% que no eligió la opción que destruye el Estado, la familia y el país".

Con respecto a lo que puede pasar sobre el acuerdo salarial que tienen en la provincia, el dirigente de ATE dijo que "en Neuquén hay que trabajar en ese blindaje provincial". "Tenemos una paritaria, esa paritaria te da certeza y te brinda no vivir en el conflicto permanente ante las corridas inflacionarias. El aumento por IPC le dio a la provincia la posibilidad de tener un desarrollo distinto y es impensable salir", aseguró.

"Mas allá de la cuestión nacional que va a querer avanzar sobre el conjunto de los trabajadores, en Neuquén tenemos que blindar nuestra organización, y mantener los acuerdos que hemos conseguido", lanzó Quintriqueo, quien contó además que el martes mantendrán una reunión con la conducción provincial para analizar el resultado y determinar cómo siguen para adelante, respetando al 60% que eligió a Milei.

Además, el dirigente gremial aseguró que no tiene "miedo" de un posible avance sobre los derechos conquistados y destacó que "las organizaciones sindicales están previstas en la constitución". "Hay derechos y garantías que tenemos los trabajadores y sindicatos que están establecidos en la Constitución", concluyó.

Sorpresa en ATEN por el triunfo de Javier Milei

En sintonía con su par, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marcelo Guagliardo, se mostró sorprendido sobre el resultado electoral y admitió que 6 de cada 10 neuquinos eligieron a Milei.

"Hay una voluntad mayoritaria del pueblo argentino que defiende un gobierno que claramente tiene planteos en contra de todo lo construido hasta ahora. Habló en contra de la salud pública, de la educación pública, de los derechos laborales. Hay una negación de la dictadura militar, que era una cuestión fuera de discusión, los derechos humanos no tenían oposición, sin embargo la gente ayer se expresó a favor de eso", consideró el dirigente.

Para Guagliardo, además, fue una sorpresa el resultado en Neuquén. "Seis de cada diez neuquinos eligió a la persona que dijo que va a vender Vaca Muerta y privatizar YPF, la verdad no hay bronca que pueda justificar tamaña autoflagelación. Las consecuencias de eso la vamos a pagar nosotros. Neuquén depende de lo que produce en hidrocarburos, si se privatiza YPF volvemos a los ´90", alertó el dirigente gremial, quien recordó el levantamiento de Plaza Huincul y Cutral Co, que hoy se extendería -dijo- a Añelo y Rincón de los Sauces.

GUAGLIARDO MARCHA ATEN 0108

Guagliardo advirtió que el panorama no es bueno, aunque aseguró que están organizados y que cuentan con la capacidad de construir con otras organizaciones para defender "cada derecho que se pretenda cercenar".

Con respecto al acuerdo salarial vigente en la provincia sobre las actualizaciones cada tres meses por IPC, el dirigente de los docentes dijo que lo van a defender, al igual que la caja de jubilaciones y los proyectos educativos como el de la escuela secundaria.

"Esperemos que Rolando Figueroa nos convoque rápidamente para empezar a discutir estos temas, y tener garantías para el inicio de clases, como es la inversión en infraestructura educativa, me parece que es una agenda que no puede demorarse más", consideró.