¿Sigue el paro docente?: ATEN define nuevas medidas en asambleas

Este miércoles culminó el tercer día de paro del gremio docente ATEN, en el marco de una medida de fuerza que suspendió las clases por 72 horas para expresar su rechazo a la ley del pago de un adicional a los maestros y profesores que no faltan a las aulas. En la tercera semana de conflicto, los trabajadores de la educación comenzaron nuevas asambleas para definir cómo siguen las medidas en caso de que el gobierno de la provincia de Neuquén no los convoque a una mesa de negociación.

Angélica Lagunas, referente de ATEN Capital, aclaró que buscan "discutir con todos los compañeros y compañeras cómo continuar la lucha, que ha sido creada e impulsada por el propio gobierno de la provincia". Y agregó: "Los trabajadores estábamos en las aulas dando clases y apareció esta ley que ataca el régimen de licencias. No es un simple plus, es un plus extorsivo, que no premia a quién fue sino que castiga a quien se enfermó, poniendo criterios y límites al uso de régimen de licencias que hemos conquistado con años de lucha".

aten asambleas.jpg

Discuten cómo seguir el paro docente

Desde el TEP, la agrupación que lidera el gremio docente a nivel provincial, señalaron que este miércoles van a proponer una continuidad de los reclamos con otras 72 horas de paro para la próxima semana. La protesta podría incluir medidas locales el martes, una marcha provincial el miércoles y nuevas asambleas y plenarios docentes para el jueves.

Desde la lista Multicolor, que tiene a Lagunas como principal referente, proponen medidas similares: otras 72 horas de paro y una marcha provincial "que pase por Casa de Gobierno pero que se dirija y tome camino hacia las rutas, que termine con un acto sobre los puentes que unen Neuquén y Río Negro". Según expresó la docente en una entrevista radial, este gesto es "un aviso al gobierno de la provincia para que claramente den respuestas porque, si no, las medidas comienzan a profundizarse".

"Vamos a volantear con volanteadas sobre la ruta del petróleo para mostrar dónde está la plata que no ponen en educación", dijo Lagunas en relación a la propuesta que llevarán este miércoles a la asamblea.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GobProvinciaNqn/status/1823045474766479587&partner=&hide_thread=false Con los chicos en las aulas, el Gobierno provincial está dispuesto a dialogar con el gremio ATEN para encontrar una solución al conflicto. pic.twitter.com/JsTZpvp5yv — Gobierno de la Provincia del Neuquén (@GobProvinciaNqn) August 12, 2024

La referente educativa también se pronunció en relación a las declaraciones de la ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez, que afirmó que están dispuestos a dialogar siempre que los docentes estén en las aulas.

"La ministra anunció en conferencia de prensa que no tienen problema a sentarse con ATEN si no hay paro. Mañana, el viernes no hay paro, el sábado y el domingo no hay paro. Que diga la ministra dónde es la mesa de negociación", dijo y aclaró que buscan una convocatoria formal con propuestas, y no reuniones que sólo dilatan la resolución del conflicto.

Lagunas aseguró que al Ejecutivo provincial "le salió el tiro por la culata" al intentar demonizar a los trabajadores de la educación, con estrategias como el lanzamiento de un número de teléfono para denunciar a los maestros que faltan.

aten asamblea capital.jpg

"No sólo hemos estado afuera del juicio, volanteada ala orilla de la ruta, afuera de los supermercados, los semáforos", dijo y agregó: "La comunidad no aplaude porque quiere que no se sigan perdiendo días de clases, pero identifica como responsable del conflicto al gobierno de la provincia. Con esa claridad, con ese aval y con haber puesto al propio gobierno en la situación de que el paro docente tiene mucha fuerza y continúa a pesar de todos los avatares".

Por su parte, desde ATEN siguen manifestándose afuera de la Ciudad Judicial, donde se desarrolla el juicio por la explosión en la escuela albergue de Aguada San Roque, que hace tres años se cobró la vida de una docente rural y dos operarios. Por eso, el pedido de justicia por Mónica, Nicolás y Mariano se suma a los reclamos que llevará el TEP a las asambleas de ATEN de este miércoles.

ATEN ASAMBLEA.jpg

También reclaman por la devolución de los días descontados de paro. Según fuentes oficiales, las semana pasada se aplicaron descuentos a 8.700 maestros y profesores que hicieron paro en el marco del plan de lucha que fijó ATEN desde que se aprobó el incentivo para la presencialidad de los docentes frente a los alumnos en las aulas.

"Vamos a seguir defendiendo lo conquistado: tengo mucho más por perder si no lucho que lo que me descuenten por uno, dos o veinte días de paro", afirmó Lagunas.