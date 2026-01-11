Sigue la alerta por calor extremo en Neuquén: a cuánto llegó la máxima este domingo

Tras el sábado récord con casi 40°C, este domingo el calor no dará tregua a los neuquinos. Qué pasó en el cierre de la semana.

Después de un sábado donde las temperaturas rozaron los 40°C e n Neuquén y este domingo sigue la alerta por calor extremo . El clima dominical confirmó que no hubo un cambio drástico y durante toda la jornada se presentó un escenario muy similar en todo el Alto Valle .

En el país, solo en la zona oeste, cordillerana de Río Negro y Chubut, en los focos de incendios, forestales, se advierte una alerta naranja por calor.

Los datos coinciden entre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Ambos organismos anticipan una jornada sin precipitaciones, con temperaturas elevadas, cielo mayormente despejado a parcialmente nublado y un aumento progresivo del viento, especialmente hacia la noche.

Rio -Calor (11) El calor no da tregua en Neuquén. Este domingo se espera otra jornada sofocante.

Ayer la ciudad de Neuquén fue noticia por ser la capital más calurosa del país. Desde el organismo nacional publicaron que Neuquén, con 38.4 grados, se posicionó en el primer puesto del ranking de temperaturas. Seguida por la localidad rionegrina de San Antonio Oeste con 37.5 grados.

Este domingo, la máxima en Neuquén superó los 35 grados y ocupó el segundo lugar del ranking detrás de Santa Rosa, La Pampa.

Calor en Neuquén: ¿Y el viento?

Durante la mañana, el termómetro iniciará un rápido ascenso y alcanzará valores cercanos a los 25 grados, con algo de nubosidad y viento moderado del sector sudoeste. La probabilidad de lluvias será nula en todas las franjas horarias, según los pronósticos oficiales.

El período más exigente se concentrará en horas de la tarde, alrededor de las 18. El SMN estima una temperatura máxima en torno a los 35 grados, mientras que la AIC proyecta valores que podrían llegar hasta los 37°C en la capital neuquina.

El cielo estará parcialmente nublado, pero con una radiación solar intensa y un ambiente seco que reforzará la sensación térmica. Se trata de valores elevados para la región, que consolidan un episodio de calor persistente y extendido.

Rio -Calor (8) Se viven jornadas de calor extremo en Neuquén.

El viento será una de las variables más relevantes del domingo. Durante la mañana se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h. Por la tarde, el viento se intensificará, con registros de entre 32 y 41 km/h y dirección predominante del oeste. Hacia la noche, el escenario se vuelve más complejo: se prevén vientos de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h, siempre desde el sudoeste.

Este incremento del viento no estará asociado a la llegada de tormentas ni a un frente frío. Los organismos oficiales descartan precipitaciones y no anticipan inestabilidad significativa para el domingo. Tampoco hay alertas meteorológicas vigentes para Neuquén capital, aunque el conjunto de altas temperaturas, viento fuerte y ambiente seco mantiene encendidas las advertencias preventivas, especialmente en relación con la exposición al sol, la hidratación y el riesgo de incendios en zonas abiertas.

La noche cerrará con una temperatura cercana a los 29 grados, algo que confirma que el calor seguirá presente incluso después de la puesta del sol. La presión atmosférica se mantendrá estable, sin variaciones que anticipen un cambio inmediato de las condiciones.

El arranque de la semana

El pronóstico de corto plazo muestra recién para el lunes un leve descenso térmico y mayor inestabilidad, pero el domingo se presenta como una prolongación directa del escenario actual. Se esperan temperaturas cercanas a los 30C° y probabilidad de tormentas eléctricas.

En Neuquén, el calor no da tregua y el fin de semana se despide con otra jornada sofocante, y todavía no termina la primera quincena de enero.