Sin acceso a la veranada: la dura realidad de los crianceros de Cajón Nuevo

Un grupo de familias de crianceros está luchando por obtener una picada que les permita acceder a sus campos de veranada. La apertura de esta vía puede ser la clave para mejorar su calidad de vida y desarrollo.

En el norte neuquino, un grupo de al menos diez familias de crianceros del paraje Cajón Nuevo , ubicado en el Cajón de Buraleo, alzaron su voz para reclamar al gobernador Rolando Figueroa la apertura de una picada que les permita acceder con mayor facilidad a sus campos de veranada. Para llegar a Cajón Nuevo, hay que atravesar el puente que cruza el río Nahueve, en Villa Nahueve, y luego seguir por un camino que bordea el río hasta llegar a Buraleo, donde se encuentra el paraje.

El testimonio de José Ceferino Urrutia, uno de los productores afectados, refleja la dura realidad que enfrentan estos trabajadores rurales. " Somos alrededor de diez productores que vivimos en las mismas condiciones. Necesitamos una picada de solo 2 kilómetros para llegar a nuestras veranadas y poder hacer nuestras casas y estar mejor", explicó el criancero. La falta de acceso a sus campos de veranada no solo dificulta su trabajo, sino que también pone en riesgo la calidad de vida de estas familias.

Las familias afectadas

Entre los crianceros que se beneficiarían con la apertura de la picada se encuentran: Héctor Hernández, César González, Roberto Pérez, Arcadio Sepúlveda, Raúl Urrutia, Ariel Pérez, Manuel Sandoval, Tito Sepúlveda y los señores Mardones y Mellado. Estas familias, junto con la de José Ceferino Urrutia, son las que más necesitan la apertura de la picada para mejorar su acceso a los campos y, con ello, su calidad de vida.

Los fiscaleros de Cajón Nuevo son productores que viven de la tierra y se dedican a la cría de animales. "Yo produzco cien vacas madre, los otros compañeros tienen chivos, caballos, ovejas. Somos todos pequeños productores", detalló Urrutia. La falta de acceso a sus campos de veranada les impide llevar a cabo sus actividades de manera adecuada, lo que afecta directamente a su economía y bienestar.

La realidad que viven es dura. " Vivimos debajo de las plantas de ñire con una mantita para cubrirnos del frío y la lluvia".

Incluso han intentado abrir una picada por sus propios medios, utilizando camionetas particulares, pero el resultado ha sido desastroso. "Hemos roto amortiguadores, cubiertas y otros componentes de las camionetas", explicó Urrutia. "Es un gasto que no podemos permitirnos, pero lo hacemos con la esperanza de tener un camino que nos permita llevar chapas y otros materiales de construcción para edificar casas con mayor confort", añadió. La idea es poder guarecerse de la lluvia y hacer un fogón adentro de una casa, lo que sería un gran alivio para estas familias crianceras.

Un llamado al gobernador

Los productores le solicitan al gobernador Figueroa que les brinde apoyo para abrir la picada que les permita acceder a los lugares de “veraneo” de sus animales. "Sabemos que el gobernador es gaucho y entendemos que no es mucha plata, pero si tuviéramos una máquina capaz, no lo molestaríamos", afirmó el “vocero” de los crianceros. La petición es simple: una picada de dos kilómetros que les permita llegar a sus campos de veranada y mejorar su calidad de vida.

De acuerdo a la información suministrada por Urrutia, la picada solicitada no solo beneficiaría a los productores de Cajón Nuevo, sino que también contribuiría al desarrollo de la zona; montaña arriba.

Por último, reiteró que todos los crianceros de esta zona esperan que su pedido sea escuchado por el mandatario provincial. "No nos quejamos mucho por educación, pero queremos ser escuchados", señaló Urrutia. "Pedimos una mano, no una limosna. Queremos trabajar y vivir dignamente", cerró.