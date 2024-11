Sin juicio político en la Constitución: ¿Puede la Legislatura echar a Gloria Ruiz?

¿Esto implica que la Legislatura no puede hacer nada para excluir a la presidenta por más que incurra en irregularidades en el ejercicio del cargo? No. El abogado constitucionalista, Hugo Prieto , explicó en una entrevista con LU5 qué resquicio tienen los diputados para encarar un proceso de destitución de Gloria Ruiz, por más que tengan vedada la vía del juicio político .

"El caso de juicio político al vicegobernador no está incluido entre los objetos pasibles de juicio político que no solo son los que determina la Constitución sino que también los puede determinar la ley. Esto no existe, es una disfuncionalidad de la Constitución, pero lo cierto es que no es un sujeto susceptible de ser sometido a juicio político el vicegobernador", advirtió el abogado, que tiene en su currículum haber participado en la Constituyente que reformó la Carta Magna.