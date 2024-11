"Ya no hay privilegios para nadie": el duro comunicado de los diputados oficialistas tras el escándalo en la Legislatura

"Desde el bloque de diputados provinciales que integramos el Frente Neuquinizate, expresamos con absoluta claridad nuestra posición frente a los hechos que han tomado estado público", indicaron.

Rolando Figueroa- Gloria Ruiz- diputados electos- Neuquinizate.jpg

"Nuestra postura es firme: tolerancia cero a los actos de corrupción. No permitiremos que conductas indebidas de personas que ocupan espacios de conducción en organismos del Estado, empañen el trabajo que llevamos adelante para construir una provincia más justa, transparente y equitativa en cada una de sus regiones", agregaron.

El comunicado continúa: "En diciembre asumimos el mandato que nos otorgaron los neuquinos y neuquinas, con la firme convicción de cuidar a rajatabla el dinero público. Cada peso de los recursos provinciales debe ser administrado con responsabilidad y transparencia, para garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan y que se utilicen para el progreso de nuestra sociedad."

"En función de ello, reafirmamos nuestro compromiso con este proyecto político cuyo propósito es ordenar para redistribuir, con la Provincia y sus habitantes en el centro de todas las decisiones", agrega.

diputados legislatura neuquen gloria ruiz.jpg

El texto fue firmado por los diputados Tulián, Lichter, Bermúdez, Coggiola, Canuto, Méndez, Matías Martínez, Hermosilla, Guanque, Stillger, Lepora, Novoa, Reina y Ríos.

Tolerancia cero de los diputados

"Nuestra prioridad es generar las condiciones para que la provincia crezca de manera equilibrada, inclusiva y sostenible; y -firmes en ese camino- hemos logrado importantes avances, en estos once meses que llevamos de gestión", indica el texto que se publicó este sábado.

Y agrega: "No vinimos a hacer lo mismo que se hizo siempre. Vinimos a cambiar la historia de Neuquén, sin margen de tolerancia para quienes se alejan de las convicciones con las que fue concebido el Frente Neuquinizate, se trate de quien se trate".

SFP Allanamiento en Legislatura Delitos economicos caso Pablo Ruiz (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Tal como lo transmite permanentemente nuestro Gobernador, Rolando Figueroa, el compromiso es con la ciudadanía; y quien no lo comprenda no podrá ser parte del proyecto que tiene entre sus ejes y principios medulares, tanto el combate a los viejos vicios de la política; como la transparencia en la administración de los recursos públicos, para invertirlos en la solución de los problemas", expresa.

"Seremos implacables con quienes no cumplan ni respeten la relación de confianza que hemos construido con la ciudadanía neuquina en su conjunto. Por eso insistimos en nuestra premisa de tolerancia cero a la corrupción. Y lo hacemos con la certeza de que nuestro gobernador ha cumplido y seguirá cumpliendo con su palabra de que aquí, en la Provincia del Neuquén, ya no hay privilegios para nadie. Quienes no entiendan que la transparencia es un valor central de este espacio político, no pueden ser parte", cierra.

Reunión de diputados con el Ministro Jefe de Gabinete

Diputados neuquinos de distintos bloques se reunieron de urgencia en Casa de Gobierno con el jefe de gabinete, Juan Luis Ousset, para conversar acerca de la causa abierta por el desvío de fondos públicos de la Legislatura.

La investigación motivo allanamientos esta mañana en la Legislatura, la Casa de las Leyes y el domicilio de Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora.

De la reunión participaron los diputados provinciales Ernesto Novoa y Zulma Reina de Comunidad, Claudio Domínguez y Gabriel Álamo del MPN, Marcelo Bermúdez del PRO, Francisco Lépore de Avanzar y Guillermo Monzani de Hacemos Neuquén.

Ousset informó en este cónclave que el gobernador Rolando Figueroa tiene la firme decisión de que se respeten todos los mecanismos institucionales previstos en la Constitución para resolver este tipo de situaciones, resguardando la independencia de los poderes y las investigaciones en curso y ratificando la “tolerancia cero” para cualquier hecho de corrupción que involucre a algún funcionario público de cualquier rango.