Sin respuesta por los autos atrapados en la cochera: "No sabemos cuándo vamos a poder sacarlos"

Por segunda vez, la administradora del edificio ubicado en pleno centro de la ciudad no se presentó a la mediación convocada por la Defensoría del Pueblo.

Desde hace más de un mes que unas 15 personas tienen sus autos atrapados en el interior de una cochera, ubicada en un edificio en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Algunos de ellos alquilan los espacios y otros son propietarios, pero todos están en la misma situación, sin poder sacar sus autos. La Defensoría del Pueblo convocó a una mediación para este jueves, pero la administración no se presentó.

Lamentablemente, el repuesto no se consigue en el país y deben pedirlo a Italia, por lo que, según indicaron los damnificados, todo el proceso tardaría unos dos meses más. "No sabemos tampoco si el equipo va a volver a funcionar o no, nosotros queremos nuestros vehículos afuera y no saben cuándo ni cómo podríamos retirarlos", indicaron.

En medio de esta delicada situación, un grupo de vecinos hizo la denuncia ante Defensoría del Pueblo, pero la persona responsable del lugar no asistió a la audiencia "porque no tiene respuesta para darnos y decirnos si es que antes de las Fiestas los vamos a tener. No dieron la cara y la respuesta de ellos es esperar el repuesto, pero eso puede tardar dos meses más, teniendo en cuenta la compra, los trámites de aduana y demás", detallaron.

Desde la Defensoría del Pueblo confirmaron que el reclamo de los vecinos se recibió formalmente el 13 diciembre, por lo que la administradora del lugar fue convocada a una mediación a la que no se presentó, ya que alegó que no tenía para dar más información que la brindada a los damnificados. Y se aclaró que solo puede actuar como mediador para que lleguen a un posible acuerdo de partes, pero no tienen la potestad para aplicar multa o sanción.

cochera001.jfif

Este jueves a las 12 fue la segunda convocatoria, donde los vecinos están a la espera para buscar otra alternativa conjunta, pero la reunión fracasó, por lo que el reclamo seguiría por vías legales.

"Me comuniqué con la administradora del consorcio luego de la primera reunión para tratar de encontrar alguna solución, creemos que puede haber alguna otra alternativa que no sea esperar la compra del repuesto que es algo que todos entienden la complicación, pero en esa espera de respuesta y contándole la importancia de que se haga presente y explique al vecino la situación, no se presentó", detalló Noraly Melo, abogada mediadora de la Defensoría del Pueblo, en diálogo con LMNeuquén.

Ante esta situación, una vez que no se hizo presente ninguna de las partes, se ofrece a la persona que pide la mediación una orientación legal a través del equipo de abogados que lo pueden ayudar sobre qué debiera hacer, por lo que de esta manera se termina la intervención de Defensoría.

Sin fecha de solución

Tras el fracaso de la mediación, uno de los vecinos contó que "no hay fecha ni de hoy ni de la semana que viene, no hay nada conciso sobre cuándo se va a buscar otra alternativa. No hay solución, no sabemos cuándo vamos a poder sacar los autos".

Y contó que ante la desesperación, consultó a un técnico especialista para que pueda ir a ver el lugar, pero para ello necesitan una autorización de la administración. "Pero no nos dicen nada, no hay fecha, no hay buena disposición", dijo.

La opción de este técnico es hacer una conexión desde afuera desde los componentes para tratar de sacar los vehículos manualmente. "Es algo que estuve insistiéndole, vamos a tratar de buscar una solución lejos de la respuesta que nos dan de esperar el repuesto del motor. Quiero sacar mi vehículo y todos los que podamos", finalizó.