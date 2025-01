Son jóvenes, llegan a Neuquén con una nueva franquicia y regalan helados en la apertura

dos amores heladeria

Por supuesto que desde día, cuando tomaron la decisión, hasta ahora, el trabajo se multiplicó por mil y fue clave el acompañamiento que ofrecieron los dueños de Los Amores para llevar la franquicia hasta Neuquén y minimizar el margen de error.

"Seguimos trabajando duro, con poco descanso, vamos pa' arriba". Es que sí, un minuto de fama en un viral de TikTok que la rompió apenas refleja todo el trabajo que realizaron para abrir su propio negocio. Sin embargo, estos jóvenes están más que agradecidos con Neuquén y su gente. "Nos recibieron muy bien, y eso lo quiero resaltar", apuntó Ken, como le dicen.

El detrás de escena que mostraron en las redes sociales generó un impacto tan fuerte que recibieron desde mensajes de apoyo hasta consultas para trabajar en la heladería que está a un clic de abrir.

Kenneth ya está en la ciudad para ultimar los detalles de la apertura del local, mientras Damián partió con rumbo a Comodoro Rivadavia en búsqueda de Larisa y Marisol, quienes quedaron a cargo de la casa de sushi. La idea es que estén los cuatro para cuando Los Amores debute en la ciudad el próximo martes.

Los Amores heladería

Agradecidos con la gente de Neuquén

Mientras tanto, Kenneth confesó su encanto por el verde de la ciudad y los lagos y como se disfruta del río y del entorno natural. "Más al sur no se ve esto. El paisaje es árido, con frío y viento", comparó. Además, se reveló sumamente soprendido con la dinámica de Neuquén. "Acá vas caminando, mirás para arriba y tenés un montón de grúas haciendo edificios. Mucha oferta para emprender, mucha diversidad en la parte comercial. Nos dimos cuenta que Neuquén es una ciudad muy pujante y crece a pasos agigantados... la gente apoya eso", comentó.

Los Amores es una fábrica de helados que tiene su casa matríz en el partido Dos de Febrero de la provincia de Buenos Aires. Más precisamente, en Villa Bosch. "Tiene 50 años de vigencia y más de 120 sucursales en todo el país, con una tecnología aplicada que genera 17 mil kilos en un turno de ocho horas para abastecer a un local durante un año", precisó el joven emprendedor.

Con procedimientos muy automatizados, el producto suma valor con la incorporación de materia prima de primera calidad. "Por más que venga de una industria, no deja de ser artesanal, porque no se usa la misma base de helado para hacer distintos gustos. Es decir, cada sabor tiene su particularidad; y ninguno de los componentes es artificial", resaltó Kenneth.

Lo que tienen para ofrecer

La compañía apunta más a la crema, a la parte más golosa de la gente; y repara también en segmentos de la población que por alguna patología no pueden consumir el helado, en su forma clásica. Tanto es así que la franquicia que abrirá en Neuquén incorpora no menos de 30 sabores, entre variedades sin tacc, aptos para veganos y sin azúcar también. "Por lo que vimos, es un poco lo que está faltando en Neuquén. De pronto se consiguen sabores clásicos pero no especiales como una bananita dolca", advirtió Kenneth.

En total, la heladería Los Amores en Neuquén tiene para ofrecer 57 sabores, incluyendo el lanzamiento de dos que son una bomba: dulce de leche patagónico (con frutos del bosque cosechados en la zona; granizado de chocolate blanco y una base de dulce de leche); y lemon pie.

Hay para todos los gustos. Pero Kenneth se revela fanático del mascarpone y el coco con dulce de leche. "Una bomba dentro de Los Amores", acotó.

La apertura del local ubicado en calle Illia 44 será el martes 7 de enero, y van a estar los cuatro. "Desde las 20 hasta las 22, vamos a estar regalando helado. También habrá circo treatro. Traerémos payasos y malabaristas. Habrá música para festejar", adelantó el dueño.

Abren una franquicia y regalan helados.mp4

Advirtió también que al analizar el mercado, en la búsqueda de un lugar que tenga el target y las condiciones para desembarcar con el negocio, Neuquén se posicionó como la base de un proyecto más ambicioso, ya que a futuro la idea es expandirse con más sucursales en la ciudad y alrededores. En la actualidad, ya tiene presencia en El Bolsón, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. "Faltaba Neuquén", sostuvo, enfáticamente.

Mencionó, además, que el producto "es muy bueno" y "no tiene nada que envidiarle a otras marcas con renombre".

"El primero de agosto nació la idea, le escribimos a la gente de la franquicia, y desde entonces hemos trabajado sin parar".

Su apertura coincide con una semana de mucho calor y temperaturas en torno a los 36 grados centígrados. Funcionará de lunes a lunes, de 11 a 2 de la mañana, de corrido.

El pasado laboral de estos jóvenes

La trayectoria laboral de estos jóvenes habla también del arrojo de muchos emprendedores que un día deciden dar un salto para vivir mejor, aunque esto signifique resignar una profesión. Lejos de aferrarse a la estabilidad que puede ofrecer un trabajo viejo y conocido, tuvieron la virtud de soltar como así también una visión a futuro.

Es que de los cuatro, solo Larisa y Marisol son del rubro y estudiaron gastronomía. Kenneth, en cambio, quiso ser radiólogo; y cuando hizo las prácticas se dio cuenta que nada compensaría el tremendo esfuerzo que se hace en el ámbito de la salud. A Damián le pasó algo parecido. Se recibió como enfermero. Incluso estudió algunos años la carrera de Psicología. Pero no siguió ese camino. Se fue por el petróleo, después de un tiempo dio por concluida esta etapa laboral y abrió con su señora una casa de sushi con modalidad takeaway en Comodoro Rivadavia, la que esperan dejar muy bien aceitada para que siga funcionando, mientras ellos trabajan de lleno en Neuquén con Los Amores.

"Yo golpeé puertas por otro lado; fui despachante de helado un año y cuatro meses; y hoy estoy abriendo mi propia sucursal", concluyó Kenneth. En Instagram los pueden encontrar como @losamores.neuquen

Los jóvenes destacaron el acompañamiento del dueño de la marca y el gerente general, quienes desde el inicio nunca les soltaron la mano y estuvieron a disposición para todas las consultas, incluso cuando hubo dudas un domingo. "Los Amores tiene tinte familiar, se preocupa por el bienestar de sus franquiciados que no cometamos errores en el proceso", indicaron.