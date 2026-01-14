Stand Up Paddle: cómo disfrutar del deporte del verano con seguridad en Neuquén

La disciplina se convirtió en el gran atractivo de los lagos y ríos de la región. Te contamos dónde practicarlo y qué medidas tomar para evitar riesgos.

El Stand Up Paddle , conocido mundialmente por sus siglas SUP , dejó de ser una novedad para transformarse en una de las actividades recreativas más populares del verano neuquino. En cada espejo de agua de la provincia, es común observar a personas de todas las edades deslizándose sobre tablas. Esta disciplina combina equilibrio, actividad física y una conexión única con el entorno natural de la Patagonia.

La facilidad para aprender las nociones básicas es uno de sus principales atractivos. Sin embargo, el crecimiento exponencial de usuarios también incrementó la necesidad de difundir pautas de seguridad.

Navegar en los lagos neuquinos requiere conocimientos mínimos sobre el clima y el equipamiento. La seguridad es la prioridad para que una tarde de recreación no termine en un operativo de rescate.

Dónde practicar Stand Up Paddle en Neuquén

Nuestra región ofrece escenarios privilegiados para la práctica de este deporte náutico. El lago Mari Menuco es, sin dudas, el destino predilecto debido a la claridad de sus aguas y la amplitud de sus costas.

Allí, los clubes náuticos y las playas públicas reciben a cientos de "paddlers" cada fin de semana que buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Otro punto de encuentro fundamental es el lago Los Barreales, ideal para quienes buscan distancias más largas de remo. Por su parte, en Neuquén capital, el río Limay ofrece sectores de aguas calmas que son perfectos para principiantes.

Sin embargo, en el río es vital prestar atención a las corrientes y la profundidad, que pueden variar según la erogación de las represas.

Cinco consejos para una navegación segura

Para disfrutar plenamente del verano en Neuquén, es necesario seguir recomendaciones que minimicen los riesgos. Aquí te detallamos los puntos fundamentales que todo remador debe considerar antes de entrar al agua:

Atención al viento: El viento patagónico es el factor de mayor riesgo. Antes de salir, es obligatorio consultar el pronóstico. Si las ráfagas superan los 20 kilómetros por hora, la navegación se vuelve peligrosa. Siempre es recomendable comenzar remando en contra del viento para que el regreso sea más liviano.

Uso del chaleco: El chaleco salvavidas no es opcional. Debe estar correctamente colocado y ajustado. Ante una caída inesperada o un golpe de calor, este elemento es el único que garantiza la flotabilidad constante del deportista.

La pita o leash: Este cordón une el tobillo del remador con la tabla. Es vital porque, ante una caída, evita que la tabla sea arrastrada por el viento o la corriente. La tabla es nuestra principal ayuda de flotación.

Remar en compañía: Nunca se debe ingresar al agua en soledad. Lo ideal es salir en grupo o, al menos, dar aviso a alguien en la costa sobre el recorrido planeado y el horario estimado de regreso a tierra firme.

Protección e hidratación: El sol en la región es muy intenso. Es necesario utilizar protector solar de factor alto, gorra y llevar agua para mantenerse hidratado. El esfuerzo físico bajo el sol puede provocar deshidratación rápida sin que el deportista lo note.

La práctica responsable del SUP permite disfrutar de los paisajes rionegrinos y neuquinos de una manera diferente. Respetar las normas de Prefectura Naval y cuidar el medio ambiente son pasos esenciales para todos los amantes de la vida al aire libre.