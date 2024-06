Tasa Vial en Neuquén: todavía no hay aumento de nafta, ¿qué se sabe?

Estaciones de servicio combustible 02.jpg La Tasa Vial está vigente pero las pizarras aún no cambian de precio en la ciudad. Claudio Espinoza

Según explicó a LMNeuquén Carlos Pinto, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén, hasta la mañana de este lunes los precios no se habían modificado.

La decisión de las petroleras

“Estuvimos haciendo una recorrida y no hay novedades. Es una orden que tiene que dar YPF para cambiar los precios y todavía no lo ha hecho, para que sigan las demás estaciones”, sostuvo el empresario.

Con la aplicación de la Tasa Vial, el impuesto creado para sostener un fondo tras la quita de subsidios nacionales al transporte, el incremento de los combustibles será del 4,5%. Para las estaciones de servicio, les quedará un 2% sobre el total de las ventas.

Según los cálculos y dependiendo del valor del combustible, aproximadamente el aumento será de unos 25 pesos más por litro y llenar el tanque en un vehículo promedio costará 1250 pesos más luego de la aplicación del impuesto.

Hasta ahora, Centenario y Neuquén son las localidades de la Confluencia donde se aplicará la Tasas Vial, junto con San Martín de los Andes, que fue la pionera en impulsar este impuesto, que empezaron a cobrar varios municipios del país.

¿Conviene cargar en Cipolletti?

En Plottier, aún está en etapa de reglamentación y podría aplicarse en unos días más, en tanto que en la locuacidad de Cipoletti, en Rio Negro, desde la Municipalidad informaron que no hay apuro aún en aplicar la tasa.

Esta situación de diferencia de precios que podría generarse entre Neuquén y Cipolletti, ante la hipótesis de cargar nafta en localidades más baratas. Muchos se hicieron la idea de cruzar el puente, pero las cuentas no son tan amables para pensar en un gran ahorro.

Tasa Vial: subsidios desiguales

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, defendió la decisión de sumar un nuevo impuesto al precio de los combustibles para sostener el sistema de transporte público en la ciudad. Sin embargo, aseguró que la tasa vial dejaría de cobrarse en caso de que el gobierno nacional dé marcha atrás con la suspensión de aportes para que funcionen los colectivos del interior.

"La tasa vial tiene su finalidad en consecuencia de que hoy el gobierno nacional cobra un impuesto al combustible y se lo otorga 100% a la ciudad de Buenos Aires y al AMBA. Eso permite que los porteños tengan un subsidio que pagan los neuquinos, los jujeños, los catamarqueños, los cordobeses, que les permite tener un boleto de colectivo de 250 pesos", dijo el jefe comunal en referencia al cobro de una nueva tasa.