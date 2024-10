¿Te vas de viaje y no sabés qué hacer con tus mascotas?: llamá a Gabriela

guardiana de patitas Gabriela Uribe dice que realiza un servicio a domicilio personalizado.

El emprendimiento nació hace apenas dos meses, de la mano de algunos amigos que necesitaban que cuidara a sus mascotas. Gabriela se dio cuenta que "había una necesidad y que el servicio no es solo ir y darles de comer en su propio hogar, si no que voy y los cuido como si fuesen mis perritos o gatitos. Quiero que la gente se sienta confiada, porque mi trabajo es personalizado".

Dónde ofrece su servicio de cuidado a domicilio

Ofrece el servicio para toda la zona de la Confluencia: Plottier, Neuquén, Centenario, Cinco Saltos, Cipolletti y Fernández Oro. Sostuvo que tiene en cuenta las particularidades de cada mascota, y lo que solicita su dueño o dueña. Horarios, qué come y necesita en el día a día. Eso incluye, un mimo, una caricia, estar. Y si le gusta jugar y "pega onda" con la perra de Gabriela, ella no tiene problema de llevarla para que socialicen un poco, mientras su familia está de viaje.

Es un servicio muy distinto a lo habitual. Es decir, llevar al animal a una guardería en ausencia de sus propietarios; o dejarlos solos, y que tomen agua o coman porque algún buen vecino, familiar o amigo se acerca todos los días hasta la vivienda. "El problema de sacarlos de la casa es que esta situación puede generarles mucho estrés y ansiedad", comentó la "Guardiana de Patitas".

guardiana de patitas

"Transformé mi pasión en una emprendimiento. Se trata de un servicio dinámico, personalizado y a domicilio, es decir, en el propio hábitat de la mascota". Gabriela Uribe, la creadora de "Guardiana de Patitas".

Nacida en Cipolletti, vivió en Neuquén y ahora en Cinco Saltos. Es joven. Tiene 36 años, estudia abogacía y trabaja en la Municipalidad de Centenario. En sus tardes libres, le pone alma, corazón y cuerpo a su propio emprendimiento. "No solo me esfuerzo por ser la cuidadora, también me comprometo con el bienestar del can, le hago compañía en su entorno", sostuvo.

Cómo se coordina el trabajo

Lo primero, en cada caso, es programar una cita previa con el cliente nuevo, donde se conocen y Gabriela tiene su primer contacto con la mascota que va a cuidar. En la charla, hablan de la dieta alimentaria, dónde duerme o se esconde, qué macanas se manda y que mañas tiene... todo lo que define al animal en cuestión. "Lo importante para mí es conocer al animal para no llegar de golpe. Me gusta primero generar un vínculo, algo que tomo con mucho amor y seriedad", afirmó la joven.

Por eso, su compromiso laboral ofrece valores que no se negocian, como la confianza. "Yo cuido al animal como si fuese mío, y le hago la vida más fácil para que la persona que está mucho tiempo fuera de su casa, se asegure que su peludito este cuidado como si lo cuidara él", reiteró.

guardiana de patitas

Pueden ser perros, gatos, conejos, mascotas en general, que habitan en una vivienda.

Cada animal es único y las necesidades que presentan los clientes, también pueden ser bien particulares. Por eso, el servicio que ofrece Gabriela se ajusta a lo que pida cada uno. También solicita algún contacto de emergencia para eventualmente consultar a una veterinaria si la situación lo amerita, como así también saber dónde quedan los elementos de limpieza y cuál es el acceso a la vivienda. De igual forma, lo más importante es conocer los comportamientos habituales del animal.

Por otras referencias, la presencia de Gabriela también sirve a los efectos de generar movimiento en el hogar que está transitoriamente deshabitado y prender luces que mitiguen un poco la posibilidad de sufrir un hecho de inseguridad.

guardiana de patitas

"Ahora tengo una clienta que me pide que cuide a su perra de lunes a viernes, todas las tardes...los precios se coordinan de acuerdo al servicio, no es tan estructurado, lo moldeamos a la necesidad...la tarifa se charla, no hay aumento por localidad y distancia", comentó.

Los precios que maneja, además, son muy accesibles. Para tener una día, ella cobra alrededor de 5 mil pesos por día de cuidado. "Si el cliente quiere que bañe a la mascota cobro un plus, no tengo problema", comentó.

En las redes sociales se largó hace dos meses. La pueden encontrar en Instagram como @guardianadepatitas.

"Es un servicio muy dinámico que se adapta a las necesidades de los clientes y sus mascotas. Todo lo hago a pulmón y con mucho amor", cerró Gabriela.