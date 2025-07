Tensión frente a Casa de Gobierno por el desalojo a protesta mapuche: hay 17 detenidos

Confirmaron que no se registraron lesionados, salvo un uniformado que participaba del operativo que fue mordido por uno de los manifestantes.

Al respecto de quienes realizaban la protesta desde el pasado martes, desde el edificio de Roca y Rioja comentaron que eran "30 personas, pero la mayoría no eran mapuches, sino que estaban incentivando por algunos referentes de sectores de izquierda, como los ceramistas y la gente de ATEN Capital".

detenidos desalojo mapuche casa gobierno

En principio, los cargos que se aplicarían a los detenidos serían desacato y resistencia a la autoridad. Indicaron que el Gobierno provincial realizará todas las denuncias pertinentes para que la Justicia provincial determine las responsabilidades.

"El Gobierno no niega las personerías, sino que estas comunidades no cumplen los requisitos para avanzar por la vía legal. No vamos a permitir este tipo de extorsión", sostuvieron.

Desalojaron la protesta mapuche en Casa de Gobierno

Quiénes son los detenidos por la protesta mapuche

De acuerdo a lo informado por la Confederación Mapuche y los abogados intervinientes, entre ellos Natalia Hormazaba y Mariano Mansilla, son:

Pablo Meuli,

Rolando Cherki,

Melina Fitz,

Umau Huentu,

Marina Schierloh,

Esteban Martine,

Meliantu Pilquiñan,

Gilberto Huilipan,

Nelson Cardenas

Liliana Romero

Sergio Vazquez

Luciano Pilquiñan

Auca Lopez

Karen Sanchez

Lautaro Nahuel

Diego Rosales

Melian Pilquiñan (15 años)

Peutun Nahuel

Yohana Pino

Adrian Ortiz,

Maria Purran,

Lorena Maripe

Habían recibido la notificación de desalojo este domingo

A primera hora de este domingo, la Policía notificó la orden de desalojo de las comunidades mapuches que se encuentran desde el martes encadenadas en la puerta de acceso a la Casa de Gobierno en demanda de las personerías jurídicas.

Integrantes de las comunidades Lof Kelv Kurá, Lof Fvta Xayen, Lof Newen Kurá y Lof Ragilew Cárdenas ya recibieron este sábado una denuncia penal por perjuicio de la paz social.

A raíz de esta escalada de denuncias llegó la notificación, reglamentada por Fiscalía, que indicaba "en forma urgente" el desalojo, sumado a la identificación e intimación de quienes ocupan este espacio de las calles Roca y Rioja, que impide la circulación y obstaculiza el ingreso de empleados y funcionarios públicos a la Casa de Gobierno. A su vez, se establecía que en el plazo de dos horas se deberá realizar la desocupación del lugar.