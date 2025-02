Testimonios de los que pasaron toda la noche para recibir su kit escolar

La fila fue larguísima, y daba varias vueltas. La madrugada y mañana fueron frescas, llevaron abrigo y también reposeras para no hacer tan dura la espera. Entre las historias que recopiló LMNeuquén , muchos de los que estaban en la fila no tenían trabajo , por lo que esta ayuda fue de gran valor.

"Está todo muy caro y esto me ayuda mucho. Solamente cobro las asignaciones familiares y no tengo cuota alimentaria de los papás de mis hijos. Tengo dos menores: uno de 15 y otro de 6 años", contó una mamá de un estudiante del CPEM 44 y otro de la Escuela 175.

Entrega de kits escolares -AC (17).jpg Anahi Cárdena

A los que le llegaba el turno de entrega alrededor de las 10 habían concurrido a las 6 de la mañana a hacer la fila. Como Alejandra, una mamá del barrio Belgrano que tiene dos hijos en edad escolar. "Estuve haciendo la fila desde las 5.50 y esto ayuda mucho a mi economía familiar, más los guardapolvos", compartió.

"El kit escolar es una buena ayuda para todos y estaría bueno que quienes lo retiran no lo vendan como hicieron algunos el año pasado que varios ofrecían los útiles por Facebook", reclamó la vecina.

Testimonios

También Romina, una vecina de la Isla Verde se acercó este martes a retirar los útiles en el Museo Nacional de Bellas Artes. "Llegamos a las 5 de la mañana y me llevo los guardapolvos, carpetas, cartucheras y colores para mis dos nenas que van al primario. Ya los había retirado el año pasado y me resultaron muy útil porque a la fecha que arrancan no tengo un peso todavía, así que re bien", contó la mujer quien dijo que es empleada doméstica y solo trabaja dos veces a la semana.

Entrega de kits escolares -AC (7).jpg Anahi Cárdena

Este año, la Municipalidad implementó una fila para prioridad en donde las madres con pequeños de hasta dos años, discapacitados, personas mayores de 65 años y embarazadas pudieron hacer el trámite de manera más ágil. Allí la entrega se hizo en una media hora.

Débora tiene dos nenas, una nena de 8 años y un nene de 14. "Lo que más me interesaba eran los guardapolvos, me parece muy útil. El año pasado llegué tarde y llevé solo para uno, este año m llevo todo", contó la vecina de Villa Ceferino, quien dijo que aunque tiene trabajo esta ayuda le viene muy bien para poder comprarle otras cosas a sus hijos.

Otra vecina llegó a hacer la fila a las 7. Se acercó a buscar los kits escolares para sus sobrinos ya que su hermano estaba con un problema familiar y no podía hacerlo. Con un banquito en la mano se acercó junto a su mamá para conseguir los útiles para su sobrino de 7° grado y su sobrina en la secundaria. "Los kits están completos, hay que aprovecharlos y usarlos", dijo la vecina de las 140 Viviendas de Valentina Sur.

Entrega de kits escolares -AC (10).jpg Anahi Cárdena

Héctor de Bouquet Roldán es papá de una nena de seis años. "Esta política me parece excelente porque muchos no llegamos a fin de mes y esto es una muy buena ayuda para todos. Tanto para las mamás solas, o papás solos o una familia en general, es muy bueno", describió el papá quien dijo que está sin trabajo.

También muchos adolescentes se acercaron a hacer su propia fila para recibir los útiles de la Municipalidad. Emanuel, estudiante del CPEM 44, se acercó a buscar su kit escolar y dijo que le venía muy bien ya que es mayor y él se compra todo lo necesario para terminar la secundaria.

Entrega de kits escolares -AC (22).jpg Anahi Cárdena

"Yo vine a buscar para mí y para mi hermanito que es más chiquito. Esto es una gran ayuda para la economía de mi familia que a veces no nos puede comprar las cosas", dijo Ludmila, alumna del CPEM 44 y vecina de la Meseta.

10 mil kits escolares

María Pasqualini, jefa de Gabinete del Municipio de Neuquén, contó a LMNeuquén que en la primera jornada de entrega de los kits escolares decidieron adelantar una hora la apertura, ante las largas filas. Comenzaron a las 7 y estaba previsto seguir hasta las 18.

Entrega de kits escolares -AC (15).jpg Anahi Cárdena

Además del Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en las calles Mitre y Santa Cruz, las familias pueden ir a buscar sus kits escolares en el Centro Cultural del Oeste (CCO), en Racedo Eduardo y Doctor Luis Ramón y en la Sala de Elaboración de Alimentos del barrio Melipal, en Albardón y Godoy.

Para este miércoles, ante el pronóstico de altas temperaturas, Pasqualini adelantó que adelantarán la entrega que va a comenzar a las 6 y se extenderá hasta las 13.

Entrega de kits escolares -AC (12).jpg Anahi Cárdena

"Vamos a evaluar el horario del jueves. No queremos que la gente esté con 38 grados haciendo fila", indicó la funcionaria quien dijo que a las 10 ya llevaban entregados 2800 kits y calculó que al cierre de la jornada podrían llegar a entregar 10 mil kits escolares.

La jefa de Gabinete destacó la política pública y aseguró que "acompañar a las generaciones futuras". "A este punto de entrega vienen de toda la ciudad, familias que te dicen que aunque son empleados retiran los kits porque les permite comprarles buzos y zapatillas para que empiecen las clases. Hoy una mamá me dijo que gracias esto sus chicos comienzan el 25", compartió.