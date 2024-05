"Tío Paco": la fiambrería de la calle Godoy que cumplió 25 años de historia

Cuando la calle Godoy no era la zona comercial que es hoy, Carlos, su dueño, decidió abrir su comercio. Hoy la cuadra se llena de gente que hace fila para comprarle.

Hoy en día, si vivís en la zona oeste de la Ciudad de Neuquén no es necesario que te vayas hasta el centro para comprar algo. La calle Godoy se ha vuelto un verdadero polo comercial. Pero hace 25 años , cuando Carlos apostó a abrir su fiambrería no era lo mismo.

“No fue muy fácil al principio. Durante una buena cantidad de tiempo desarrollé la actividad solo. Con el tiempo apareció la primera persona que colaboró conmigo y pasaron los años, el desarrollo comercial de la zona de Godoy fue creciendo y tratamos de acompañar ese crecimiento”, contó Carlos sobre sus comienzos.

Siempre apostó a un mismo eje que es el que les dio tantos años de permanencia: tener precios altamente competitivos. “Nunca me gustó especular con el tema de los precios. La gente eso lo vio, lo aceptó y por eso hasta el día de hoy nos bancan. También otro de los motivos principales que es nuestra bandera, es la buena atención al cliente”, dijo, y reconoció que los precios “no son una casualidad” y que trabajan con el 95% de los productos directo de fábrica.

Tio Paco Fiambreria 10.JPG Claudio Espinoza

“El ser, estar y permanecer, tiene que ver con muchos factores de apoyo mutuo. Son esas famosas sociedades estratégicas en las que todos dependemos de todos y en el que el producto final es llevarle a nuestro cliente la mejor posibilidad de precio”, añadió.

Para quienes viven por la zona o transitan a menudo, seguramente vieron alguna vez el histórico cartel bandera de “Tío Paco” y, sobre todo, las largas filas que se hacen sobre la vereda para poder comprar.

Carlos explicó que se debe a que, en estos 25 años, su fiambrería se convirtió en un lugar de pertenencia comercial y afectivo y que con el tiempo ha logrado vínculos con sus clientes. “Algunos ya partieron, muchos jóvenes que los conozco desde que eran muy chiquititos y hoy son ya personas adultas con su familia. También hay gente que se ha ido a otros barrios muy muy lejos y vuelven a vernos, vuelven a comprar”, dijo.

Si bien su negocio ha prosperado, cuando mira hacia atrás reconoce que fueron muchos los comercios cercanos que cerraron durante todos estos años. "Yo he sido mucho de apostar a lo que hago, muchas veces se pierde, porque es mentira que siempre ganas. No quiero sonar como el súper viejo de la cuadra, pero muchos negocios cerraron por distintas razones, o cambios de rubro o que se fundieron, porque en el comercio hemos tenido siempre problemas para permanecer", afirmó y reconoció el esfuerzo que significó que su comercio siga en pie.

Tio Paco Fiambreria 05.JPG Claudio Espinoza

Después de 10 años de aprendizaje que le dio su fiambrería, hace 15 años logró abrir un segundo negocio del mismo rubro, ubicado en calle Belgrano y en el que también le va muy bien pero, como dice él, “el corazoncito siempre está en el primer amor comercial, que es Tío Paco”.

Su gran apuesta: el capital humano

Carlos aseguró que durante estos años entendió que otra de las cosas que le dio permanencia al negocio fue el gran equipo de trabajo que supo construir.

"Con el paso de los años se fue incorporando más gente y logramos un grandísimo equipo de trabajo, que es lo que da permanencia, sustentabilidad y armonía por sobre todas las cosas", afirmó y explicó que en alguna época de docente lo que aprendió fue que la convivencia es fundamental, porque "pasamos mucha cantidad de tiempo fuera de nuestras casas y el lugar de convivencia es el local comercial, nuestro laburo, entonces hay que cuidarlo, defenderlo y hacerlo que sea armonioso, un espacio en el cual nos sintamos cómodos".

"Todos trabajamos por dinero claramente, pero si se puede mejorar esa partecita, me encanta", añadió.

Hoy en día, todas las trabajadoras de la fiambrería son mujeres, Carlos las llama "colaboradoras" y explicó al respecto que "jamás de los jamases voy a decir 'mis empleadas', porque no son pertenencias, son personas que han ayudado y ayudan a que nos podamos mantener en la actualidad, porque ya son muchos años", incluso destacó que una de ellas ya lleva 23 años trabajando en el negocio.

Tio Paco Fiambreria 04.JPG Claudio Espinoza

A su vez, resaltó que fueron de los primeros comercios en incorporar gente joven, porque, según aclaró, nunca le gustó el tema de las condiciones a la hora de las contrataciones.

"La única condición para mí es de respeto de la condición humana, ni hombre, ni mujer, ni jóvenes, ni viejos, porque somos todos seres humanos. Como me encanta sobre todas las cosas hacer docencia con la cuestión comercial, tenemos un montón de chicas de entre 20 y 21 años que para la mayoría fue su primer trabajo. Es muy gratificante ver el crecimiento de un trabajador", dijo e insistió en que "todos somos pasibles de crecer y de desarrollarnos siempre y cuando se nos permita la posibilidad".

"Algo que escuché varias veces decir a colegas o a otras personas, que hablan mucho del capital humano y de desecharlo como si fuera un envase, pero las personas no somos desechables en mi criterio y la prueba está en que tenemos relaciones muy largas con la mayoría de nuestros colaboradores. Esa ha sido la apuesta principal. Después se gana o se pierde, es comercio, es la vida y es nuestro querido país", aseguró.

Objetivos a futuro

Mirando hacia un futuro cercano, Carlos sostuvo que uno de los objetivos es superarse en cuanto a los alcances tecnológicos y abrir una tienda online pero "sin dejar de mantener el actual local y su forma de atender. Hoy la virtualidad se ha apoderado de todo, pero gracias a Dios esa historia de ir y que el cliente espera, nos charla, le cortamos en vivo todo fresco, es lo que nos ha hecho permanecer, entonces esa escuelita no la vamos a abandonar".

Tio Paco Fiambreria 14.JPG Claudio Espinoza

Por otro lado, una cuestión que sostienen en el tiempo y quieren potenciar, es la de tener participación con las entidades barriales y generar pertenencia en el lugar en el que están.

"Hemos incursionado mucho en el tema de qué hacer con festividades como el día de la madre, del niño, de hacer eventos con participación de los clientes, de los niños, siempre tratando de ver ese lado social, porque pertenecemos al lugar, si bien no es nuestra obligación hacernos cargo de nada, si podemos contribuir con un humilde granito de arena para que ese momento, en ese día, hagamos más feliz a alguien, siempre estamos", comentó sobre algunas de las actividades a las que quieren darle continuidad en el tiempo.

Además, comentó muy agradecido que luego de estas actividades también reciben la respuesta de sus clientes, "de afecto, de cariño, de pertenecer. Porque no es solamente comprar y vender".

Por último, insistió en el amor que tiene por su profesión de comerciante, que valora y revindica, por lo que, cuando se retire de la actividad comercial, anhela hacer asesorías comerciales.

"Me gusta ver que a los colegas, independientemente del rubro, les vaya bien, porque cuando les va mal uno también se pone un poco triste, porque sabe lo que es llevarlo. Es cierto que hay mucha gente que ve el funcionamiento de uno y se piensan que es fácil. El fin del cuento es que no es imposible, pero tampoco es una cosa sencilla, hay que prepararse aunque sea un poco, porque hoy por hoy no solamente es comprar y vender", concluyó.