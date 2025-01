Tolerancia Cero: ¿cuántos estatales neuquinos echó Rolando Figueroa desde que asumió?

De ese total, hay dos policías que incurrieron en faltas tanto al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial como al Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales, lo que decantó en arrestos policiales. El tercero es un agente del Estado que faltó tantas veces, que le endilgaron abandono del cargo. Encuadraría en lo que popularmente se conoce como ñoqui.

En los expedientes consta que el 4 de abril de 2024, la Jefatura de Policía le solicitó al Ejecutivo la destitución por cesantía de la ahora ex agente nuevo cuadro del Cuerpo Seguridad, Cintia Ayelén Palacios.

Jefatura de la Policía

Expuso que registraba un total de 73 días de arresto policial, en el período que se extendió desde el 8 de febrero al 21 de noviembre de 2023. Y recordó la norma interna según la cual, la “…acumulación de sanciones con más de sesenta (60) días de arresto o veinte (20) días de suspensión en el lapso de un (1) año, será considerada causal de cesantía”.

Figueroa firmó la cesantía en un decreto en el que, además, dejó en claro que esta sanción puede agravarse, ya que está “supeditada a ulterior re agravamiento de la causa judicial caratulada: Palacios, Cintia Ayelén S/Falsedad en Certificado Médico”, Legajo N° 283135/2023, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la ciudad de Neuquén”.

El otro despedido de la Policía es el ex agente nuevo cuadro, Cuerpo Seguridad, Eduardo Nicolás Cerda a quien habían sancionado con 68 días de arresto policial, entre el 6 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. La cesantía había sido requerida el 4 de marzo de 2024 y se efectuó ahora, luego de que se garantizara el pleno derecho a la defensa.

Fin de año

En diciembre, el gobierno de la provincia de Neuquén concretó tres despidos de trabajadores estatales. Uno fue por cesantía e involucró a Roberto Walter González, que era personal de planta permanente de la dirección provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas. En el mismo decreto se ordenó que la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos Centralizado (dependiente del Ministerio de Economía) informe los sueldos que cobró el estatal, pese a que no se presentó a trabajar.

Además de instruir a la subsecretaría de Gobierno para que active los mecanismos de recupero, se le dio intervención a la Fiscalía de Estado, ante la posible configuración de un enriquecimiento sin causa.

rolando figueroa decreto ficha limpia

Otro caso, grave, fue un despido por acoso sexual. El hecho que le endilgaron a esta persona ocurrió el 12 de enero de 2024, en el Hospital San Martín de los Andes. Fue entonces que, según consta en el expediente, “la subsecretaría de Salud resolvió instruir sumario administrativo, a fin de investigar la conducta incurrida por el agente Ramón Segundo Meza, por presunto acoso sexual”.

También cesantearon a la ahora ex agente Vanina Irene Edith Viedma, quien oficiaba de auxiliar de estadística del Hospital de Centenario, hasta que fue expulsada por haber incurrido en inasistencias continuas, discontinuas e injustificadas durante 2022.

Casa de Gobierno - 02.jpg Claudio Espinoza

Otra de las despedidas fue identificada como Tamara Ailén Figueroa, quien pertenecía a la planta permanente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y cargaba sobre sus espaldas con una causa judicial que la inhabilita para el ejercicio de la función pública.

En octubre se detectó uno de los hechos más insólitos y que terminó, también, en despedido. Fue el caso de Gabriela Adriana Riquelme, una empleada del ex Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo que cobraba su sueldo cuando en realidad no sólo no cumplía funciones sino que increíblemente residía en Chile.