Trabajaban en la avícola más grande la Patagonia y quedaron en la calle

Cuatro de las mujeres que integraban el staff de la granja de huevos, en la avícola Elepeve, no llegaron a un acuerdo con los dueños, básicamente porque no era lo que - aseguraron - les correspondía. Una de ellas es Ana Sanhueza, quien trabajó durante 15 años en la avícola que acaba de cerrar sus puertas.

Ana contó que antes del cierre definitivo los dueños le ofrecieron un dinero que no se ajustaba a lo que le correspondía y hasta la tentaron con entregarle en parte de pago una vieja camioneta de la empresa. "Primero nos echaron de palabra, después nos dijeron que habíamos hecho abandono de trabajo y así estamos, sin saber nada, siendo parte de un manoseo que no merecemos", agregó Ana, a quien desde la avícola le acreditaron una suma de dinero no acordada y que no se ajustaría a lo que le corresponde: menos de dos sueldos.