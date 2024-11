Tragedia en Loncopué: el conmovedor ultimo adiós a los jóvenes fallecidos en el accidente de la Ruta 21

Trabajar en educación vial

Las autoridades municipales de Loncopué, en medio de la conmoción que provocó el hecho en el pueblo y en toda la provincia, buscan que esta tragedia y la muerte de los vecinos amantes del deporte BMX no sean en vano. Para eso, el intendente Soto se refirió a la necesidad de instrumentar acciones que tengan que ver con la educación vial. “Cuando hay un accidente o siniestro vial de estas características, creo que hay que pensar urgente en planes de prevención y de educación vial para que estos eventos no sigan ocurriendo y se sigan cobrando vidas”, remarcó el jefe comunal. Por último, indicó que “hay que trabajar urgente en estos temas y pensar y planificar que estos siniestros y accidentes viales no se sigan llevando vidas de ninguna persona más”.