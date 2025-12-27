Tras el alerta por viento ¿Cómo sigue el clima en Neuquén?

Se espera una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas. El viento seguirá presente aunque con menor intensidad.

Este sábado 27 de diciembre , la provincia de Neuquén transitará una jornada marcada por el buen tiempo , con cielo mayormente despejado , temperaturas elevadas y la presencia del viento, aunque sin la intensidad registrada en el día de ayer.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla por viento para todo el territorio provincial durante este viernes, con ráfagas que superaron los 100 km/h.

En Neuquén capital , el sábado se presenta con sol pleno y cielo despejado durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 32 grados , mientras que la mínima se ubicará alrededor de los 13 grados .

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades estimadas en 32 km/h durante el día y 25 km/h por la noche, con ráfagas que podrían llegar a los 46 km/h, de acuerdo al pronóstico de la AIC.

En el norte neuquino, se espera una jornada estable, con cielo despejado y una máxima cercana a los 28 grados, acompañada por viento leve a moderado.

calor Balneario Sandra Canale (10)

Para el centro de la provincia, el sábado se presentará con cielo totalmente despejado, temperaturas agradables y viento persistente, con una máxima estimada en 30 grados.

En la cordillera, el pronóstico indica cielo despejado a ligeramente nublado, con una máxima cercana a los 25 grados y menor intensidad de viento.

viento

El escenario meteorológico de hoy llega luego de un viernes marcado por el alerta amarilla por viento que rigió en todo el territorio provincial. Según informó el SMN, Neuquén fue afectada por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que, de manera puntual, superaron los 100 km/h, especialmente durante la tarde y la noche.

Estas condiciones obligaron a extremar precauciones y tuvieron impacto directo en distintos operativos de emergencia en la región.

incendio mercado concentrador

Incendios agravados por el viento en la región

El fuerte viento registrado durante el viernes complicó de manera significativa dos incendios relevantes en la provincia. Uno de ellos fue el incendio en el predio del Mercado Concentrador de Neuquén capital, donde las ráfagas dificultaron las tareas de control, obligando a los bomberos a reforzar el operativo para evitar la propagación del fuego hacia sectores sensibles.

En paralelo, en Rincón de los Sauces, un incendio de grandes dimensiones afectó un sector de chacras sobre la costa del río Colorado. Allí, el viento persistente y las ráfagas nocturnas provocaron que el fuego se reavivara y avanzara peligrosamente, generando una situación crítica que demandó la intervención de múltiples dotaciones de bomberos, apoyo regional y tareas de emergencia que se extendieron durante toda la noche.

GIF- Incendio en Rincon de los Sauces

Ambos episodios pusieron en evidencia el riesgo que representan las condiciones ventosas combinadas con altas temperaturas y vegetación seca, típicas de esta época del año en la región.