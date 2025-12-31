Tras la odisea del viaje de egresados, los chicos varados llegaron a Neuquén y se reencontraron con sus familias

El grupo de jóvenes quedó abandonado en Villa Carlos Paz. Luego de pagar los boletos con dinero propio, algunas de las víctimas lograron volver a la región.

Lo que debía ser el cierre soñado de la etapa escolar terminó en angustia, incertidumbre y una larga espera. Sin embargo, este miércoles el Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén fue escenario de un reencuentro cargado de emoción , ya que algunos de los estudiantes que habían quedado varados tras un viaje de egresados frustrado regresaron finalmente a la región y pudieron abrazar a sus familias.

Los adolescentes habían viajado a Camboriú (Brasil) con la empresa turística Travel Dreams que, según denunciaron los padres y alumnos, no garantizó alojamientos ni vuelos y desapareció en plena etapa de regreso , dejando a los chicos varados en Villa Carlos Paz . La situación obligó a las familias del Alto Valle a afrontar de su propio bolsillo pasajes de último momento para poder traerlos de vuelta antes de Año Nuevo .

Entre los padres que aguardaban en el aeropuerto estaban Jorge y Laura , papás de Matías , uno de los egresados afectados. “ La experiencia fue muy mala. Una impotencia enorme porque estábamos lejos y no teníamos comunicación con la empresa. Todo lo que sabíamos era por los chicos”, relató Jorge ante el móvil de Noticias 7 .

Según explicó, desde la llegada a Brasil comenzaron los problemas, ya que “no tenían habitaciones listas, algunos chicos durmieron en sillones de otras habitaciones. Muchas de las cosas prometidas nunca se cumplieron”.

Laura, visiblemente conmovida, agregó: "Como madre es una agonía. No quiero que ningún padre pase por esto. Pagamos costos altísimos para que puedan volver y pasar Año Nuevo con nosotros. Era lo único que queríamos".

Ambos coincidieron en que la falta total de respuestas fue lo más grave. “Escribimos a la empresa, a los coordinadores, a todos los números que teníamos. Nadie respondió. Solo pedíamos saber si había un vuelo, si nuestros hijos iban a volver”, expresó Laura.

Egresados

Entre la bronca y el alivio

Ya en la región, los propios estudiantes pusieron en palabras el lamentable episodio. Valentín, uno de los jóvenes que arribó desde Córdoba, contó con nervios: “Fue angustiante. Lo único que quería era llegar y ver a mi mamá antes de Año Nuevo. En teoría, hace tres días ya tendría que haber estado en mi casa. Lo que era un viaje para disfrutar terminó siendo una tortura”.

El egresado explicó que el grupo comenzó con siete chicos y terminó dispersándose porque cada familia debió resolver el regreso por su cuenta. “No sabíamos dónde íbamos a estar de una hora a la otra. No había comunicación. Nuestra coordinadora estaba tan angustiada como nosotros, porque tampoco tenía respuestas de la empresa”, relató.

En la misma línea, Matías, víctima de Ing. Huergo, aseguró que el alivio llegó recién al pisar Neuquén: “Ahora estoy más tranquilo porque estoy con mi familia, pero los últimos días fueron muy estresantes y tristes. Para la vuelta no tuvimos ninguna respuesta y el vuelo lo tuvo que pagar mi mamá”.

Carolina resumió la experiencia con pocas palabras: “Fue re feo, triste, con ganas de volver y no saber cuándo ni cómo”. Y Nahiara agregó: “No era lo que esperaba. Extrañaba mucho a mi familia. Ahora estoy mejor porque estoy acá con ellos”.

egresados Gentileza: Noticias 7 - Canal 7

Coordinadores sin respuestas

Las familias remarcaron que los coordinadores que acompañaban a los grupos también habrían sido perjudicados. “Eran empleados, estaban igual de desinformados que los chicos y que nosotros. Tampoco les respondían desde la empresa”, explicó Laura, descartando responsabilidades sobre quienes estaban a cargo del contingente.

Por el momento, las familias priorizaron el regreso seguro de los adolescentes. “De acciones legales no queremos hablar ahora. Solo queríamos que los chicos lleguen”, señalaron, aunque confirmaron que el viaje estaba totalmente pago y con contrato firmado.

egresados varados carlos paz (2) Gentileza Carlos Paz Vivo

Más casos en la Patagonia

También se registraron situaciones similares con egresados de Bariloche, que quedaron varados en Córdoba sin certezas sobre su regreso. El secretario de Turismo local, Eric Guzmán, intervino este miércoles como mediador ante el reclamo de los padres.

Según informó, en diálogo con El Seis TV, logró comunicarse con el titular de la agencia, quien aseguró que se estaban emitiendo los check-in de los chicos y que el regreso se concretaría en las próximas horas, aunque aclaró que los incumplimientos denunciados serán materia de investigación.

"Mi intención fue mediar en una fecha tan especial. Ojalá esto se resuelva no solo pronto, sino bien", expresó el funcionario.

Mientras tanto, en Neuquén, los abrazos en el aeropuerto marcaron el final de una pesadilla y el inicio de otra etapa con el pedido de explicaciones y justicia por un viaje que nunca fue como lo prometieron.