Tras la vuelta del frío, se vienen ráfagas de casi 80 km/h en Neuquén: cuándo será

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las ráfagas irán en aumento día a día.
Neuquén capital se prepara para un marcado cambio en las condiciones del tiempo. Tras un cierre de semana fresco, la región atravesará un fin de semana de marcado ambiente invernal, con temperaturas mínimas que rondarán los 3°C, para luego dar paso a un paulatino ascenso térmico que vendrá acompañado por el retorno del gran protagonista local: el viento.
Para este viernes 21, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada fría con una temperatura mínima de 5°C y una máxima que apenas alcanzará los 10°C. La nubosidad se mantendrá constante a lo largo del día y los vientos oscilarán entre los 7 y los 22 km/h, sin presencia de ráfagas significativas.
El sábado 22 continuará bajo las mismas condiciones. La mañana comenzará muy fría, con registros de 4°C, mientras que por la tarde la máxima escalará de forma moderada hasta los 11°C. El cielo permanecerá de parcialmente nublado a cubierto, con brisas leves del sector este.
El domingo 23 se perfila como el día más frío del período en las primeras horas. Se espera una mínima de apenas 3°C durante el amanecer. Con el transcurso de la tarde, el mercurio alcanzará los 12°C con momentos de sol alternados con nubosidad variable.
Cuándo vuelve el viento fuerte a la ciudad
El escenario meteorológico comenzará a mutar al inicio de la semana laboral. El lunes 24 marcará el comienzo de un paulatino repunte térmico, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el viento retornará a la escena urbana: se estiman velocidades de hasta 31 km/h con ráfagas que se ubicarán entre los 51 y 59 km/h.
Para el martes 25 se afianzará el ambiente más templado, con una máxima que trepará a los 16°C y una mínima de 8°C. Pese al alivio térmico, el viento mantendrá su presencia constante con ráfagas sostenidas de entre 42 y 50 km/h.
Miércoles de ráfagas intensas
El punto crítico del pronóstico extendido se registrará el miércoles 26. Según los datos oficiales del organismo meteorológico, la jornada estará marcada por vientos intensos y constantes en Neuquén capital. Si bien la temperatura máxima ascenderá a los 17°C, los vientos sostenidos promediarán los 50 km/h y las ráfagas máximas del sector oeste podrían superar los 78 km/h.
Frente a este panorama de fuertes ráfagas previas a mitad de semana, se aconseja a los vecinos tomar las precauciones habituales, asegurar elementos sueltos en patios o techos y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
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