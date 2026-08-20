Tras la vuelta del frío, se vienen ráfagas de casi 80 km/h en Neuquén: cuándo será

Neuquén capital se prepara para un marcado cambio en las condiciones del tiempo . Tras un cierre de semana fresco, la región atravesará un fin de semana de marcado ambiente invernal , con temperaturas mínimas que rondarán los 3°C, para luego dar paso a un paulatino ascenso térmico que vendrá acompañado por el retorno del gran protagonista local: el viento .

Para este viernes 21 , el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) prevé una jornada fría con una temperatura mínima de 5°C y una máxima que apenas alcanzará los 10°C . La nubosidad se mantendrá constante a lo largo del día y los vientos oscilarán entre los 7 y los 22 km/h, sin presencia de ráfagas significativas.

El sábado 22 continuará bajo las mismas condiciones. La mañana comenzará muy fría, con registros de 4°C , mientras que por la tarde la máxima escalará de forma moderada hasta los 11°C . El cielo permanecerá de parcialmente nublado a cubierto, con brisas leves del sector este.

El domingo 23 se perfila como el día más frío del período en las primeras horas. Se espera una mínima de apenas 3°C durante el amanecer. Con el transcurso de la tarde, el mercurio alcanzará los 12°C con momentos de sol alternados con nubosidad variable.

El clima de frío extremo no se va fácil en Neuquén. Claudio Espinoza

Cuándo vuelve el viento fuerte a la ciudad

El escenario meteorológico comenzará a mutar al inicio de la semana laboral. El lunes 24 marcará el comienzo de un paulatino repunte térmico, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el viento retornará a la escena urbana: se estiman velocidades de hasta 31 km/h con ráfagas que se ubicarán entre los 51 y 59 km/h.

Para el martes 25 se afianzará el ambiente más templado, con una máxima que trepará a los 16°C y una mínima de 8°C. Pese al alivio térmico, el viento mantendrá su presencia constante con ráfagas sostenidas de entre 42 y 50 km/h.

Miércoles de ráfagas intensas

El punto crítico del pronóstico extendido se registrará el miércoles 26. Según los datos oficiales del organismo meteorológico, la jornada estará marcada por vientos intensos y constantes en Neuquén capital. Si bien la temperatura máxima ascenderá a los 17°C, los vientos sostenidos promediarán los 50 km/h y las ráfagas máximas del sector oeste podrían superar los 78 km/h.

Frente a este panorama de fuertes ráfagas previas a mitad de semana, se aconseja a los vecinos tomar las precauciones habituales, asegurar elementos sueltos en patios o techos y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.