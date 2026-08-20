Alerta por ciclogénesis en Argentina: hasta 150 mm de lluvia, heladas y una ola polar

El fenómeno llegará con precipitaciones intensas y con temperaturas que alcanzarán los 10°C bajo cero.

La llegada de El Niño podría generar lluvias intensas e inundaciones en varias provincias argentinas.

El clima volverá a cambiar de manera abrupta durante los próximos días y tengo gran impacto con la llegada de la ciclogénesis . Las condiciones serán inestables y habrá un fuerte contraste entre las distintas regiones del país.

A partir de este jueves, un fenómeno de ciclogénesis se manifestará en Argentina, generando un cambio significativo en las condiciones climáticas.

La alerta del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) indica que se espera el escenario más complicado, con abundantes precipitaciones e ingreso de aire frío.

La situación climática se intensificará durante el jueves y se mantendrá hasta el sábado. El desplazamiento del sistema puede ocasionar períodos de lluvias, tormentas, ráfagas y cambios bruscos de temperatura.

La ciclogénesis provocará lluvias abundantes en distintas zonas de Argentina, seguida por aire polar y descenso de las temperaturas.

El impacto de la ciclogénesis: se esperan lluvias de hasta 150 mm

El modelo ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) mantiene una señal de precipitaciones importantes sobre el este y noreste argentino, aunque los mayores acumulados del período también se proyectan sobre Uruguay y sectores próximos al Río Uruguay. En algunas zonas, el volumen previsto hasta el sábado puede ser muy importante y generar excesos puntuales.

El escenario más significativo se consolida sobre el Litoral y las áreas limítrofes con Uruguay. El acumulado previsto hasta el sábado muestra valores cercanos o superiores a 100 mm en distintos sectores de Uruguay, con máximos de aproximadamente 150 mm.

En Argentina, los mayores registros se concentran sobre el este de Entre Ríos y Santa Fe, aunque también aparecen acumulados importantes hacia Corrientes, Misiones y el norte del país.

La llegada de El Niño podría generar lluvias intensas e inundaciones en varias provincias argentinas.

Las áreas del Litoral y el noreste se verán especialmente afectadas por las precipitaciones, con pronósticos de tormentas. Se prevé también actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en poco tiempo y ráfagas fuertes.

Esta distribución de las lluvias preocupa al sector agropecuario. Las precipitaciones pueden favorecer la recarga de humedad y sostener las reservas hídricas de los suelos.

Sin embargo, cuando los acumulados se concentran en pocas horas o se repiten sobre zonas con drenaje deficiente, pueden aparecer anegamientos, dificultades para el tránsito de maquinaria y complicaciones en caminos rurales.

El SMN también mantiene vigente su información climática oficial para agosto, septiembre y octubre, mientras continúa monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas en el territorio argentino.

Heladas y temperaturas bajo cero

Una vez que el sistema de lluvias se desplace y pierda intensidad sobre el centro del país, comenzará a ganar protagonismo una nueva masa de aire frío.

El cambio será especialmente evidente hacia el próximo fin de semana, cuando el modelo ECMWF proyecta anomalías térmicas negativas muy marcadas sobre gran parte de Argentina.

Esta masa de aire provocará un notable descenso de las temperaturas en varias regiones del país.

Para el sábado 22, el mapa muestra anomalías de aproximadamente 7 °C a 10 °C bajo cero sobre amplias zonas del centro del país, mientras que sobre sectores del NOA aparecen valores todavía más extremos, de hasta 12 °C bajo cero.

Córdoba presentará anomalías cercanas a 8 °C bajo cero, al igual que Santa Fe y Rosario. Buenos Aires se ubica alrededor de los 5 °C bajo cero, con valores aún menores hacia sectores del interior bonaerense.

El impacto de las lluvias

El sector agropecuario deberá seguir de cerca la evolución del tiempo. La combinación de suelos húmedos y el ingreso de aire frío podría provocar un marcado descenso de las temperaturas durante la madrugada.

El mayor riesgo llegará hacia el viernes y sábado, cuando podrían registrarse heladas agronómicas. La situación será especialmente importante en los lotes con cultivos sensibles a las bajas temperaturas.

Al mismo tiempo, el mapa de anomalías de temperatura anticipa un fuerte cambio para el próximo fin de semana. El sábado 22 se observan anomalías negativas muy marcadas sobre buena parte del centro y norte argentino, una señal que vuelve a poner bajo vigilancia la posibilidad de heladas en zonas productivas.