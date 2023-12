Trasladan la base del SIEN al hospital Bouquet Roldán

De acuerdo la nota, el pedido es para readecuar las instalaciones para el funcionamiento del área de diálisis. Dijo que hace dos semanas le reiteraron el pedido porque habían rescindido el contrato de la casa del servicio de Adicciones, de la calle Talero, y que tienen varios frentes que cubrir.

sien.jpg

Por esa razón, a partir de este miércoles la base 6 del centro de la ciudad funcionará en el tráiler que está al lado del hospital Bouquet Roldán. Dijo que de esa manera evitaban bajar el número de móviles. “Lamento porque, en realidad, ninguna base que ocupa el SIEN le pertenece, excepto la que abrimos en Provincias Unidas y este tráiler. El resto son espacios cedidos o prestados que hemos tenido que regularizar los convenios, como por ejemplo la base 4 con la Municipalidad y la 1 con Deportes, después alguien necesita el lugar y tenemos que mudarte para liberar el espacio”, aclaró.

No obstante, la funcionaria aseguró que el este de la ciudad quedaría cubierto con la base 10 del barrio Provincias Unidas. Cuentan con 8 bases y 9 móviles en la ciudad. Dijo que, con este traslado, queda cubierta la ciudad al este con la base 10, en el centro con la base 3, la zona norte con la base 7; y el sur compartido entre el 10, el 3 y el 1, dependiendo del horario. Además, de la zona oeste por la base 2 del aeropuerto.

“No es una decisión nuestra, es un espacio que no nos pertenece, al cual se nos ha pedido formalmente a través de la ministra y el subsecretario, no tenemos mucho margen”, agregó Obregón.

nota- pedido- base - SIEN- hospital Castro Rendón.jpg Pedido del espacio donde funcionaba la base 6 del SIEN.

Recordó que la base 6 de calle Santa Fe es un edificio que está deteriorado. Hace unos meses “hemos tenido que llamar a bomberos porque había perdida de gas, los que estaban haciendo guardia terminaron en la guardia del Castro Rendón. Se hizo una inspección y se decidió sacar el gas y dejar artefactos eléctricos”.

Añadió que es una base que no tiene baño en el interior, que la cocina no está en condiciones, que está deteriorada, que no hay espacio para lavar el móvil. Fue una de las primeras bases que se instaló y que se trató de mantener hasta que inauguraran la de Provincias Unidas.

Obregón dijo que en algún momento solicitaron el alquiler de un espacio en el centro, dado este deterioro, con los fondos propios del SIEN, del presupuesto por programa plan 49. “No se pudo dar porque había una normativa que no permitía el alquiler de un espacio para el funcionamiento de las bases. Tal vez con el cambio de gestión se pueda cambiar la normativa y sea factible que se pueda alquilar para no depender de estos convenios para que no te la pidan y te tengas que mover de un lado para el otro”, propuso la directora actual del SIEN tras agregar que “lo ideal es tener edificio propio, pero no es lo que sucede en la administración pública”.

sien.jpg

Qué dijo el personal de la base 6 del centro

Los choferes que estaban destinados a la base 6 del SIEN sobre calle Santa Fe, entre Talero y Alderete, manifestaron su descontento por el traslado a la calle Planas, al oeste de la ciudad.

“Anoche llegó un comunicado a los médicos que ya a partir de hoy no reciben la guardia acá y la van a tomar en la base del aeropuerto. Esta base, supuestamente hoy, ya no funciona más. Hoy ya estaría fuera de servicios, tenemos que ir al tráiler”, dijo el chofer de ambulancias de la base 6, Enrique Antio, a LU5.

Señaló que el traslado fue en respuesta al pedido del director del Hospital para reubicar el servicio de diálisis, pero consideró que las instalaciones no están en óptimas condiciones para hacer ese tipo de atención.

“Acá estamos bien porque es un punto estratégico de todo lo que cubrimos. Nos quieren llevar al tráiler al lado del hospital Bouquet Roldán para ser guardia 24 horas menos tres personas. Igual nuestra preocupación, por eso estamos haciendo el reclamo, es que es grande el trayecto que hay para descubrir en esta base”, indicó el chofer.