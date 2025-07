Tricao Malal: la llamó el intendente para su soñado puesto laboral

Una pobladora nacida y criada en la localidad de Tricao Malal en los últimos días se “inscribió” para siempre en los archivos de la historia de su pueblo y en toda la región del Alto Neuquén. Y no es para menos, ya que con la tracción de su perseverancia, sacrificio y esfuerzos personales logró convertirse en la primera mujer chofer del municipio de su comunidad.

Se trata de Marta Molinés , quien días atrás fue incorporada al plantel de choferes de la institución y su primer destino funcional fue en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano. Sin dudas su logro no pasó desapercibido en estos tiempos en los que la igualdad de género es una “marca registrada” de los trabajos y profesiones del nuevo milenio.

El camino para llegar a este presente de Marta no ha sido nada fácil. Lleva 26 años trabajando en la institución municipal y recién hace 4 fue reconocida en la planta permanente. En los últimos tiempos sus obligaciones contractuales las estaba cumpliendo en el área de producción del municipio hasta que un día un llamado del intendente Jorge Gutiérrez cambió su historia para siempre.

Mujer chofer municipal Tricao Malal_01.jpg Marta Molinés es la primera chofer de la Municipalidad de Tricao Malal.

En contacto con LM Neuquén la mujer que marcó un paradigma para sus pares del pueblo contó detalles del trabajo que siempre soñó con desempeñar, aun a costa de los prejuicios ajenos.

“Hace seis años que venía cumpliendo mi trabajo en Producción del municipio. En una de las jornadas laborales mi entonces jefe, Roberto Vázquez, me dijo que me acercara por la Municipalidad porque el señor intendente quería hablar conmigo debido a que me tenían una propuesta de cambio de sector”, contó Marta.

En ese sentido, añadió que “en esa reunión junto a su secretario me dijeron que querían que fuera chófer de una trafic municipal. Les contesté que me dieran tiempo para pensarlo porque no era que yo dudaba de mi capacidad, sino el “qué dirán” siempre está eso antes”.

La decisión de ser chofer

Es así que Marta con el sueño intacto de convertirse en chofer municipal, logró vencer sus propios miedos y se animó a dar el salto que cambiará su vida laboral para siempre y que además servirá como inspiración y ejemplo para todas las mujeres de su pueblo y de la zona.

“Empecé el 15 de junio como chófer a modo de prueba. Yo les había dicho al intendente y al secretario de Desarrollo Humano, Lucas Quinteros, que si me gustaba aceptaba. Finalmente, el viernes 27 les di la novedad que sí me quedaba de chófer”, sostuvo.

Esta decisión fue muy bien recibida por la población y fundamentalmente por sus nuevos colegas. En cuanto al trabajo a desempeñar, dijo que “tengo la licencia nacional de conducir hace tres años y mi trabajo por ahora es local. Hago traslados de adultos mayores y de personas con discapacidad. Igualmente, tengo la autorización y el visto bueno para hacer viajes a otros destinos fuera de Tricao Malal”. Por último, se mostró feliz por todas las muestras de afecto recibidas desde distintos sectores y personas.

“Estoy agradecida de las posibilidades que me dieron las autoridades de mi pueblo y en especial con la vida que me ha bendecido siempre”.

Reconocimiento en Tricao Malal

Las redes sociales pertenecientes a la Municipalidad de Tricao Malal hicieron público este logro de una de sus trabajadoras y aprovecharon para ponderar la acción de generar medidas de inclusión y fortalecer la igualdad de oportunidades.

“El intendente Jorge Gutiérrez, su equipo de gestión y el secretario de Desarrollo Humano, Lucas Quinteros, le extienden sus felicitaciones y le desean éxito en esta nueva etapa a Marta Molinés”, publicaron.

Tricao Malal.jpg Tricao Malal es una pequeña localidad muy cerca de Chos Malal en la región Alto Neuquén.

En esa misma dirección, añadieron que “compartimos la alegría con nuestra compañera municipal por su incorporación laboral a un rol tradicionalmente desempeñado por hombres”.

Por último y para dejar un mensaje que apunta a marcar un positivo precedente, ambos funcionarios municipales destacaron que “este logro es un paso significativo en nuestro municipio, en el marco de las políticas de inclusión que estamos implementando, con más oportunidades y participación, lo que nos acerca a una sociedad más igualitaria”.