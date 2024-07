Turistas de Neuquén y Río Negro varados en Escocia: denuncian al contacto local de la escuela de inglés

Liliana Silva , una de las profesoras de inglés que promovió el viaje que terminó con 55 personas varadas, está en la mira de uno de los grupos que integra el contingente. La docente denunció a los dueños de una escuela de inglés de Edimburgo, Escocia, por no comprar los pasajes aéreos ni asegurar el alojamiento. Sin embargo, parte de los afectados anticiparon que le reclamarán un resarcimiento ya que actuaba como nexo.

"Nosotros somos un grupo de Cinco Saltos y contratamos a Live Up Trips, que es de una profesora de Catriel. Ella a su vez creo que formaba parte de la sociedad con Simply English, que es la escuela en Edimburgo. No sé cómo es la relación entre ellos, pero nosotros el reclamo se lo tenemos que hacer a Live Up y ellos harán su reclamo a Edimburgo", dijo Lorena, una de las afectadas.

Escocia 2.jpg

Silva apuntó a los dueños de la escuela de inglés y aseguró que todo el dinero que aportaron los turistas fue enviado a Escocia. Sin embargo, su versión no conforma a todos los integrantes del contingente. "Nosotros reclamamos a quienes contratamos de servicio y son los dos, Live Up Trips y Simply English", dijo Lorena.

La turista de Cinco Saltos afirmó que antes del viaje "nos cansamos de pedir esto a Live Up Trips, a ver si estaban los pasajes", pero no recibieron nada. "Confiamos porque yo había viajado con ellos y nunca había tenido problemas. Entonces, cuando hay antecedentes, uno confía en que todo va a seguir igual".

La presunta estafa con el viaje, de casi un mes, por el Viejo Continente podría derivar en denuncias ante la Justicia rionegrina. Según afirmó la afectada de Cinco Saltos, el costo de la travesía superaba los 8000 dólares. La escuela de inglés de Escocia recibía los pagos, en libras esterlinas, para la compra de pasajes en los distintos países que visitarían y debía hacer las reservas en hoteles.

El reclamo por la situación se mantiene en Edimburgo ya que, afirmó Lorena, aún había "una familia entera sin pasajes de vuelta (a Argentina)" porque "nunca fueron comprados".

El viaje soñado a Europa en el que todo salió mal

Los turistas varados en Europa son oriundos de Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Cutral Co y Zapala. Cada grupo tenía diferentes itinerarios, con algunos puntos en común. La salida era conjunta, desde Buenos Aires a París. Luego, pasarían dos semanas en Edimburgo para asistir a clases de inglés y un tour por Londres. Luego, se dividirían para conocer diferentes sitios turísticos en Italia o Grecia.

"Cuando salimos de Buenos Aires ya empezamos a ver algunas cosas, porque teníamos que viajar todos juntos y salimos todos separados. Y vimos que a la vuelta también volvíamos separados porque los vuelos no fueron comprados todos juntos como nos habían dicho en febrero", detalló Lorena.

El grupo de Cinco Saltos no tuvo mayores complicaciones en la visita a Francia, hasta que llegó la hora de viajar a Escocia. "Fuimos al aeropuerto y ahí nos encontramos que había vuelos que no habían sido comprados. Por lo tanto, al no tener los vuelos, tuvimos que ver de qué forma llegábamos nosotros a través de colectivos, trenes, hasta Edimburgo, que es donde teníamos el curso de la escuela", dijo a Canal 10.

Edimburgo, Escocia Un viaje de turistas de Río Negro a Europa terminó en una estafa, en Edimburgo, Escocia.

En Edimburgo, además, descubrieron que no había alojamiento a pesar de haberlo pagado. "Nosotros estamos parando en casas de familia, el problema es que no se les ha pagado a todas las casas de familia, entonces estamos por la buena voluntad de la gente", detalló la turista de Cinco Saltos. Algunos integrantes del contingente tuvieron que pagar alojamiento de su bolsillo ya que quienes los hospedaban, tras unos días, ya no pudieron alojarlos.

No anticiparán el regreso a casa

Algunos de los turistas afectados regresaron al país, pero la mayoría se quedará hasta la fecha pautada. Lorena, quien no volverá al país antes de tiempo, manifestó que hay dos motivos: por un lado, el reclamo para no perder la inversión realizada y, por otro, la imposibilidad de comprar un nuevo pasaje y pagar la multa por cancelar el original.

"Hoy en día sale más barato seguir que volver a comprar los pasajes para la vuelta. Además, pagamos un dineral para viajar. No estamos manejando la opción de volver de vuelta. No queremos volver porque sería tirar a la basura todos los sacrificios que hemos hecho esos días. Nosotros tenemos que reclamar a la gente que nos vendió el viaje".

La mujer sostuvo que "estamos tratando de llevarla adelante lo mejor que podemos, día a día, viendo cómo podemos ir peleando".