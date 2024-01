Turistas de todo el país eligen la ciudad de Neuquén para vacacionar

Neuquén Capital se convirtió en un lugar atractivo para vacacionar, elegido por turistas de todo el país . Si bien las reservas en esta época no están siendo las esperadas, en las calles de la ciudad se puede ver que mucha gente de otras localidades está recorriendo las distintas atracciones tanto en el centro, como en la zona costera.

¿Desde dónde nos visitan?

SFP Turistas en autobus turismo (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Tres mujeres de Rosario, están desde el domingo y se quedarán una semana completa. "Vinimos porque no conocíamos, yo no conocía nada de la Patagonia, ni siquiera vine a Bariloche en quinto año. Así que me quedé totalmente anonadada", contó una de las mujeres y señaló que van a aprovechar el servicio de los minibus, "este servicio que ustedes dan gratis, es increíble".

Dentro de los lugares que ya visitaron, mencionaron Villa El Chocón, la Plaza de las Banderas y toda la zona de la Costa. "Tienen una ciudad totalmente divina", afirmaron entre sonrisas.

Al fondo del bus, se encontraba un equipo entero de fútbol proveniente de El Bolsón, que visitó la ciudad para jugar las clasificaciones para el Torneo Regional 2023-2024. Llevan ya una semana en Neuquén y entre las jornadas de partidos, salen a conocer la ciudad.

Nicolás, un integrante del equipo, dijo que conocía la ciudad pero solo algunas partes, "me faltaba muchísimo para conocer, es hermoso, un lugar inolvidable", expresó.

SFP Turistas en autobus turismo (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

En la otra punta del colectivo, en el primer asiento, una pareja oriunda de Santiago de Chile celebraba su aniversario de 30 años de casados. Paola contó que es la primera vez que están en Neuquén: "Me encantó, nos recibieron re bien", remarcó.

También contó que llegaron hace dos días y están parando en pleno centro, sobre calle Roca. "Vamos a estar acá un día más recorriendo y conociendo la ciudad, después seguimos para Bariloche. Venimos de visitar Mendoza también, estamos haciendo toda una recorrida por la zona sur", añadió y reveló que todavía les queda conocer la costa del río, "nos dijeron que era lo más hermoso", finalizó.

Horarios de los bus turísticos

Tanto el Bus turístico como los minibuses, tienen frecuencias casi diarias.

SFP Turistas en autobus turismo (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

El Bus Turístico realiza un paseo por el sector del microcentro y el alto de la ciudad, todos los días a las 10 y 19 horas.

En tanto los Minibuses por el paseo costero, salen los lunes, martes, miércoles, viernes y domingos a las 11.30.

Además, también está la opción de los Minibuses que hacen el circuito de miradores, visitando los ríos Limay, Neuquén y el mirador del Parque Norte, se puede realizar todos los días a las 17:30 hs.

Por último, en un Minibus se puede recorrer el exterior de la Torre Talero, un edificio histórico y emblemático de la ciudad, los sábados a las 11:20 y los domingos a las 15.

Todas estas actividades son gratuitas y se parte desde Avenida Olascoaga 10, donde se encuentra la oficina de informes turísticos. Se debe realizar una inscripción previa a través de la página de turismo de la Municipalidad.