Tuvo que realizarle 17 reparaciones a su auto 0 km y ahora deberán indemnizarlo

Lejos de tratarse de un inconveniente aislado, el vehículo empezó a evidenciar una seguidilla de fallas: ruidos en los amortiguadores, zumbidos en las puertas, desajustes en la calefacción, fallas en el GPS, problemas con la cámara trasera, defectos en la cadena de distribución, bujías de baja calidad y desperfectos en el tensor de la bomba de agua, entre otros.

poder-judicial-roca.jpg El fallo fue dictado por el fuero Civil de General Roca. Archivo

La negligencia fue confirmada

Una pericia mecánica determinó que los problemas eran compatibles con un fuerte impacto, algo que podría haber ocurrido durante el traslado del vehículo desde la terminal automotriz o al momento de bajarlo del flete. Según explicó el perito, en algunos casos los vehículos se precipitan al piso al ser descargados, provocando daños estructurales invisibles a simple vista.

Pese a la contundencia de los informes técnicos, la concesionaria negó la existencia de fallas y aseguró que el vehículo era apto para su uso. También alegaron que ya no contaba con garantía y que no estaba acreditado el carácter de consumidor del damnificado. No obstante, el juzgado rechazó estos argumentos y confirmó que el auto fue vendido con vicios ocultos.

El fallo remarcó que las reparaciones efectuadas en los talleres oficiales fueron parciales y no lograron garantizar la seguridad del rodado. Además, se determinó que las empresas demandadas incumplieron con el deber de brindar un trato digno al consumidor, tal como lo establece la Ley de Defensa del Consumidor.

La sentencia marca un antecedente relevante en materia de derechos del consumidor, especialmente en un contexto en el que adquirir un vehículo nuevo representa un esfuerzo económico considerable. En este caso, lo que debía ser sinónimo de confiabilidad y respaldo terminó siendo una experiencia frustrante y peligrosa.

El hombre, finalmente, recibirá una compensación que incluye el valor actualizado del automóvil y una indemnización por más de 11,5 millones de pesos. Un resarcimiento que, aunque no borra los años de reclamos, representa una reparación por el calvario vivido.