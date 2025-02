Uber vuelve a encender la polémica de los taxis en Neuquén

Los taxistas volvieron a poner el tema en el medio del debate cuando denunciaron públicamente algo que en realidad viene ocurriendo desde hace tiempo: Uber ya llegó hace rato y funciona con fluidez en las calles de la capital más importante de la Patagonia. Y no solo eso. A decir por los propios denunciantes, hay choferes de taxis que están trabajando para la aplicación y nadie los controla.

El tema, que surgió en varias oportunidades con movilizaciones, medidas de fuerza y promesas por parte del municipio, desnuda una realidad que a esta altura es incuestionable: el servicio de taxis en Neuquén es caro, no funciona como debería y además no alcanza para cubrir las necesidades de una ciudad que todos los días crece de manera vertiginosa. En síntesis, no conforma a los responsables del servicio y muchos menos a los usuarios (basta con escuchar los mensajes de los oyentes en las radios y los comentarios en los portales cada vez que sale el tema).