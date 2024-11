Ultimátum de la UOCRA a Vaca Muerta 2025: "Hay 2.000 puestos laborales parados"

El líder del gremio en Añelo, Juan Carlos Levi, dijo que las operadoras no apuran la fase de desarrollo y eso atenta contra el trabajo en la construcción.

La exigencia está dirigida principalmente a las operadoras de petróleo y gas, a quienes el mismo Levi acusó de demorar los planes de desarrollo, que generan incertidumbre y desempleo, en un sector sensible, como son las “obra a término” de la UOCRA

uocra2.jpg Juan Carlos Levi de la UOCRA junto al ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli. El gremio está en el programa Emplea Neuquén.

En diálogo con LMNeuquén, el sindicalista, que mantiene una fuerte pulseada con el secretario general, Victor Cárcar, se refirió específicamente al trabajo de la construcción en Vaca Muerta.

UOCRA: los contratos a término y la incertidumbre

Es que la dinámica de trabajo en Vaca Muerta está marcada por contratos temporales que, al finalizar, generan períodos de “stand by” para los operarios.

Según Levi, estos “baches laborales” afectan gravemente a más de 2.000 trabajadores, quienes permanecen sin ingresos mientras esperan el inicio de nuevos proyectos.

“El sistema no es sostenible así. Terminó la primera fase de obras como Calera I, que dejó a 1.200 compañeros sin trabajo, y la segunda etapa todavía no comenzó. Esto no puede seguir ocurriendo”, afirmó Levi, quien destacó que el gremio enfrenta serias dificultades para mantener activa su fuerza laboral entre proyectos.

Entre los factores que frenan la generación de empleo, el líder de la UOCRA señaló la falta de certezas por parte de las operadoras, como YPF, Tecpetrol y Pampa Energía.

Según Levi, las empresas argumentan que los retrasos se deben a la reestructuración de inversiones y a la espera de definiciones en proyectos clave.

A esto se suma el contexto nacional: “La obra pública está prácticamente paralizada, y eso también afecta a nuestra región. Si bien en Neuquén hay incentivos provinciales, no son suficientes para contrarrestar el impacto del freno generalizado”, explicó.

De acuerdo a la información´no brindada por el sindicalista, el 12 de abril pasado se desafectaron 315 personas de PECOM por la finalización de contratos y fases en los ductos & flow y EPF, al tiempo que hace dos días, el 19 de noviembre se anunció la baja de 44 obreros en octubre 112 en noviembre, por parte de la misma empresa.

En tanto que la empresa Milicic, de acuerdo con el cronograma de trabajos, dio de baja a 166 operarios, sobre un total de 380 que tenían en abril. En Techint fueron 979 y en Sacde unos 320 trabajadores de baja, aunque con 70 altas por reemplazados en la zona de Tratayen.

Ante este escenario, la UOCRA presiona sobre las operadoras y el gobierno provincial para que aceleren la ejecución de obras y garanticen la apertura de nuevos frentes laborales.

El apuro de más inversiones

“El gremio gestiona, pero todo depende de las inversiones. Necesitamos que las operadoras tomen decisiones rápidas para devolver la actividad a Vaca Muerta”, enfatizó Levi.

uocra yacimiento petrolero vaca muerta.jpg Las obras de la UOCRA en Vaca Muerta son fluctuantes y dependen de los desarrollos de planes de las operadoras.

Además, advirtió sobre las dificultades adicionales que enfrenta Añelo como epicentro de la actividad petrolera, como la falta de infraestructura adecuada, costos elevados y una creciente demanda de servicios que la localidad aún no logra satisfacer.

El líder gremial subrayó que el reclamo de los trabajadores es legítimo y urgente. “No se trata solo de los 2000 puestos que hoy están en juego. Cada retraso en una obra es una familia que queda sin ingresos, en una región donde el costo de vida es altísimo. Esto no puede seguir así”, concluyó Levi, con un llamado a la acción conjunta entre gobierno, operadoras y gremios para revertir la situación.