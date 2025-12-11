Últimos días para adherirse al Botón de Descuento Neuquino: ya se sumaron 40 mil personas

Permite acceder a reducciones sobre la tasa que financia el sistema de limpieza urbana, barrido de calles, puerta a puerta y residuos voluminosos.

La Municipalidad informó que transcurren los últimos días para adherirse al Botón de Descuento Neuquino , que ya registró 40 mil adhesiones entre familias, comercios, empresas y jubilados de la ciudad. Hasta el lunes 15 estará disponible la gestión necesaria para emitir los recibos de enero del año próximo.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, destacó: “La indicación del intendente Mariano Gaido es que todo el mundo tenga su descuento de retributivos”.

Recordó que la campaña llevó más de dos meses de vigencia y que permite acceder a reducciones sobre la tasa que financia el sistema de limpieza urbana , incluyendo recolección de residuos, barrido de calles, puerta a puerta y residuos voluminosos.

Con respecto a la continuidad del Descuento Neuquino, señaló que “seguramente en enero vamos a reactivar este botón, pero no se va a aplicar inmediatamente”.

El funcionario explicó que el trámite se realiza en neuquencapital.gov.ar, dentro de Muni Express, accediendo con usuario y contraseña. Indicó que, si la persona no tiene estos datos, puede generarlos en el momento y recibirlos por correo electrónico.

Este sistema funciona también como domicilio electrónico para notificaciones oficiales, del mismo modo que los domicilios fiscales digitales utilizados por otros organismos tributarios. Sostuvo que esta modalidad generó dudas en algunas personas, por lo que se reforzó la comunicación para aclarar su funcionamiento.

Una vez dentro de la plataforma, aparece un único botón de color verde que permite visualizar las propiedades registradas a nombre del contribuyente y seleccionar aquellas en las que se aplicará el beneficio.

Al presionar cada inmueble, el sistema informa el descuento que se aplicará a partir del primero de enero según la condición del titular:

50 por ciento para familias neuquinas,

40 por ciento para comercios neuquinos,

30 por ciento para empresas neuquinas

100 por ciento para jubilados, pensionados o personas con discapacidad. Aclaró que estos últimos “no van a pagar retributivos durante el año 2026” siempre que soliciten el beneficio dentro de los plazos vigentes y que “la jubilación mínima que permite acceder al 100 por ciento de descuento es hasta tres mínimas”.

Schpoliansky precisó que la plataforma también detecta cuando un contribuyente ya tiene un beneficio cargado, mostrando un mensaje específico. Indicó que los criterios aplican a los inmuebles ubicados en Neuquén capital, independientemente del domicilio personal, y que el cálculo del monto final depende de la valuación fiscal, la alícuota y la zona tributaria, que en la ciudad están divididas en ocho sectores.

Cuál es el plazo para inscribirse

Con 40 mil adhesiones sobre un total de 110 mil inmuebles registrados, la Municipalidad continúa convocando a vecinas y vecinos a gestionar su beneficio antes del lunes 15.

Sobre este plazo, puntualizó que se trata de una organización administrativa que permite que los recibos de enero se emitan con los descuentos ya incorporados para quienes hayan solicitado la adhesión durante diciembre.

Schpoliansky destacó que la herramienta permanecerá disponible como mecanismo de acompañamiento para familias, comercios, empresas, jubilados y pensionados en el pago de la tasa municipal.

Finalmente, reiteró que la campaña busca garantizar que quienes necesiten el descuento puedan solicitarlo sin dificultades, mientras que quienes consideren que no lo requieren pueden optar por no activarlo.