Un aniversario del MPN sin pena ni gloria

El partido atraviesa una profunda crisis desde la derrota del 2023. Hoy está sin conducción ni actividad interna y no presentará candidatos para las próximas elecciones.

Desde lo institucional, el MPN tiene autoridades con mandato hasta el año que viene, con los ex gobernadores Omar Gutiérrez (presidente del partido y la Junta) y Jorge Sapag (presidente de la Convención) como principales referentes. Pero no cuenta con vida interna. De hecho, no convocó a ninguna reunión para celebrar la fecha del aniversario y se supo que esto obedece a que la conducción busca evitar el reclamo de las seccionales (que sí realizarán actos aislados) respecto a la situación del partido.