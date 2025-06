El MPN cumple 64 años: últimas horas para definir si se presenta a elecciones

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) cumple este miércoles 64 años de historia en medio de la mayor crisis política de su existencia. Sin gobierno provincial, con una dirigencia desdibujada y un calendario electoral que se vence, el partido que moldeó Neuquén desde 1961, está en un dilema inédito: no participar en las elecciones 2023 del 26 de octubre, donde se definen cargos legislativos nacionales.

El contexto no podría ser más complejo, ya que la jueza federal con competencia electoral en Neuquén, Carolina Pandolfi, dio plazo hasta esta semana para que los partidos de distrito, como el MPN, presenten un reglamento electoral que garantice la participación de minorías y la transparencia del proceso. Pareciera que no hay tiempo y eso no va a pasar.